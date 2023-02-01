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Ворог вранці завдав удару Куп'янську: поранено мирного жителя

Фото: росіяни знову вдарили по Куп'янську Харківської області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці в середу, 1 лютого, окупаційні війська знову завдали удару по Куп'янську (Харківська область). Внаслідок атаки поранення отримав мирний житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні о 7:30 ранку ворог вкотре обстріляв Куп'янськ. Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення і було госпіталізовано 60-річного чоловіка", - повідомив він.

Також Синєгубов розповів, що вчора росіяни продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.

Минулої доби було зафіксовано удари, попередньо двома ракетами С-300 по селу Шипувате Куп'янського району. Ракети впали поряд із Будинком культури. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, у смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу було вибито вікна в одній із будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників.

Нагадаємо, раніше Синєгубов розповів, що на Харківщині поки не фіксується збільшення військової присутності окупантів. Проте українські війська готові до повторної атаки окупантів.

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