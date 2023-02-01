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Враг утром нанес удар по Купянску: ранен мирный житель

Фото: россияне вновь ударили по Купянску Харьковской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром в среду, 1 февраля, оккупационные войска вновь нанесли удар по Купянску (Харьковская область). Вследствие атаки ранения получил мирный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня в 7:30 утра враг в очередной раз обстрелял Купянск. В результате обстрела получил осколочное ранение и был госпитализирован 60-летний мужчина", - сообщил он.

Также Синегубов рассказал, что вчера россияне продолжали обстреливать приграничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

За прошедшие сутки были зафиксированы удары, предварительно двумя ракетами С-300 по селу Шиповатое Купянского района. Ракеты упали рядом с Домом культуры. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в пгт Двуречная Купянского района в результате обстрела были выбиты окна в одном из зданий ГСЧС и поврежден автомобиль спасателей.

Напомним, ранее Синегубов рассказал, что в Харьковской области пока не фиксируется увеличение военного присутствия оккупантов. Однако украинские войска готовы к повторной атаке оккупантов.

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