Враг утром нанес удар по Купянску: ранен мирный житель

"Сегодня в 7:30 утра враг в очередной раз обстрелял Купянск. В результате обстрела получил осколочное ранение и был госпитализирован 60-летний мужчина", - сообщил он.

Также Синегубов рассказал, что вчера россияне продолжали обстреливать приграничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

За прошедшие сутки были зафиксированы удары, предварительно двумя ракетами С-300 по селу Шиповатое Купянского района. Ракеты упали рядом с Домом культуры. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в пгт Двуречная Купянского района в результате обстрела были выбиты окна в одном из зданий ГСЧС и поврежден автомобиль спасателей.