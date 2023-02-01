ua ru
Ср, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не стане несподіванкою. Харківська область готова до ймовірного наступу РФ, - Синєгубов

Новость на русском →
Середа 01 лютого 2023 07:39
Не стане несподіванкою. Харківська область готова до ймовірного наступу РФ, - Синєгубов Фото: Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов (пресслужба глави області)
Автор: Олег Васьків

Російські загарбники протягом останнього часу частіше почали завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"У нас дещо збільшилися обстріли по Вовчанському та Куп'янському напрямках. Ворог атакує хаотично приватний житловий фонд, багатоповерхівки, лікарні", - розповів посадовець.

Водночас, як зазначив Синєгубов, у регіоні не фіксують збільшення військової присутності окупантів.

"Однак ми готові, оскільки противник все ж може провести оперативно та швидко якісь маневри. Якщо буде наступ або спроба такого наступу, він не має стати для нас неочікуваним", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вказав, що РФ готується до великого реваншу, однак ЗСУ готові дати відсіч.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
DAILY
"Ядерні" санкції. Коли та чим Захід може натиснути на атомну енергетику Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Ядерні" санкції. Коли та чим Захід може натиснути на атомну енергетику Росії