Враг ночью ударил по Хмельницкому "Шахедами": возникли пожары, есть погибший и раненые
Российские войска сегодня ночью, 27 февраля, атаковали Хмельницкий с помощью иранских дронов-камикадзе. Всего зафиксировано три удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Хмельницкого Александра Симчишина.
"Очередная массированная террористическая атака на Хмельницкую громаду. В этот раз враг использовал БПЛА. В настоящее время известно об одном погибшем и 4 раненых", - отметил мэр Хмельницкого.
По его словам, в результате атаки поврежден ряд построек, среди которых жилые дома, на месте "прилетов" продолжается тушение пожаров.
Ранее мы писали, что российские войска сегодня ночью, 27 февраля, с 23:00 до утра атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства.
Напомним, что 18 февраля Хмельницкий подвергся ракетному удару во время утренней атаки россиян. Как сообщил мэр города Александр Симчишин, из-за удара по Хмельницкому были повреждены 3 учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов, в которых разрушены окна и балконы.
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