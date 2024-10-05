Ворог вночі атакував Україну авіаракетами та "Шахедами": як відпрацювала ППО

Що ворог застосував для повітряної атаки

Як розповіли у військовому відомстві, загалом у ніч проти 5 жовтня для ударів по Україні російські окупанти застосували:

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (запускали з Курщини та окупованого Криму),

та 13 ударних безпілотників (запускали з Курська та з кримського мису Чауда).

Відбиття атаки

"В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА - локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила", - передали військові.

У Повітряних силах зазначили, що також через роботу РЕБ російські ракети - не досягли своїх цілей.

"До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України", - передали військові.

Повітряна атака РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що ввечері 4 жовтня був зафіксований запуск російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед" для атаки по території України.

Однією з цілей ворога при дроновій атаці була Одеса та область, де вночі було чути вибухи і велася робота ППО по збиттю дронів-камікадзе.

Додамо, протягом ночі у Повітряних силах інформували про активність тактичної авіації противника на низці напрямків, та загрозу авіаударів.