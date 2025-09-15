ua en ru
Ворог визнає власне безсилля, коли пропонує віддати Донбас в обмін на мир, – Крищенко

Понеділок 15 вересня 2025 17:17
UA EN RU
Ворог визнає власне безсилля, коли пропонує віддати Донбас в обмін на мир, – Крищенко Фото: Андрій Крищенко (пресслужба)
Автор: Юлія Бойко

Бажання отримати весь Донбас в обмін на мир, яке ворог проголошує на перемовинах, – це зізнання Путіна у власному безсиллі. Адже захопити Донецьку і Луганську області військовим шляхом у російській армії не виходить вже третій рік, попри шалені втрати у важкій техніці та особовому складі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Українській правді" заступника командира бригади НГУ "Рубіж" та воюючого заступника мера Києва Андрія Крищенка.

"Враховуючи темпи росіян, що вони пройшли 10-15 км за цей наступ, вони ще не скоро зможуть чогось досягти. З того, що ми бачимо, у них немає десь накоплених шалених ресурсів, в тому числі бронетехніки, щоб здійснити якийсь миттєвий прорив", – розповів Андрій Крищенко.

Військовий вважає, що наполягання РФ на передачі їй незахопленої частини Донецької області виглядає як визнання власного безсилля.

"Хоча я впевнений, що це лише затягування часу, й у найближчому майбутньому якихось домовленостей не буде", – переконаний він.

Крищенко наголосив, що тактика продавлювання та просочування малими групами, яку використовувала російська армія цього літа, не допомогла захопити значних територій, однак коштувала росіянам сотень тисяч солдат.

"Це й наступом назвати неможливо. Це було просочування та продавлювання. Росіяни втрачали тисячі військових, щоб просунутися хоча б на декілька кілометрів. За півроку вони фактично нічого не досягли. Ніяких проривів фронту, жодного крупного міста не взяли. Так, вони захопили кілька невеликих міст, з яких відійшли наші військові на більш вигідні позиції. Бо все ж таки концепція ЗСУ – воювати не людьми, а тактикою", – зазначив Андрій Крищенко.

Нагадаємо, генерал МВС Андрій Крищенко в різні часи очолював поліцію Харкова та Києва, а також працював заступником мера столиці Віталія Кличка (увільнений з 2022 року на час мобілізації).

Окрім цього, Крищенко відомий тим, що у квітні 2014 року під час штурму сепаратистами міського управління міліції Горлівки відстоював український прапор, коли бойовики намагалися зняти його з будівлі, щоб повісити російський.

