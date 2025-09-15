Враг признает собственное бессилие, когда предлагает отдать Донбасс в обмен на мир, – Крищенко

Желание получить весь Донбасс в обмен на мир, которое враг заявляет на переговорах, – это признание Путина в собственном бессилии. Ведь захватить Донецкую и Луганскую области военным путем в российской армии не выходит уже третий год, несмотря на огромные потери в тяжелой технике и личном составе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью "Украинской правде" заместителя командира бригады НГУ "Рубеж" и воюющего заместителя мэра Киева Андрея Крищенко.

"Учитывая темпы россиян, что они прошли 10-15 км за это наступление, они еще не скоро смогут чего-то достичь. Из того, что мы видим, у них нет где-то накопленных безумных ресурсов, в том числе бронетехники, чтобы совершить какой-то мгновенный прорыв", – рассказал Андрей Крищенко.

Военный считает, что требование РФ о передаче ей незахваченной части Донецкой области выглядит как признание собственного бессилия.

"Хотя я уверен, что это только затягивание времени, и в ближайшем будущем каких-либо договоренностей не будет", – убежден он.

Крищенко отметил, что тактика продавливания и просачивания малыми группами, которую использовала российская армия этим летом, не помогла захватить значительных территорий, однако стоила россиянам сотен тысяч солдат.

"Это и наступлением назвать невозможно. Это была просачивание и продавливание. Россияне теряли тысячи военных, чтобы продвинуться хотя бы на несколько километров. За полгода они фактически ничего не достигли. Никаких прорывов фронта, ни одного крупного города не взяли. Да, они захватили несколько небольших городов, из которых отошли наши военные на более выгодные позиции. Потому что все же концепция ВСУ – воевать не людьми, а тактикой", – подчеркнул Андрей Крищенко.