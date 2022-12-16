Ворог вишукує слабкі місця для прориву на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб

Російські окупанти вишукують слабкі місця в обороні наших воїнів на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також ворог продовжує будувати лінію оборони на кордоні з Кримом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Зранку ворог вкотре вдався до масованого обстрілу по Україні. Згідно з уточненими даними, росіяни випустили 70 крилатих ракет й 4 керовані авіаційні ракети. Наша ППО знищила 60 з них.
"В результаті ударів вражено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях", - пише пресслужба.
"Противник продовжує укріплювати лінію оборони на кордоні Херсонської області та Автономної республіки Крим. Посилює також оборону та охорону об’єктів водопостачання до тимчасово окупованої території Криму, зокрема Північнокримського каналу", - пише Генштаб.
Зазначається, що до оборони були надіслані додаткові мобілізовані з Краснодарського краю.
Протягом доби наші ракетні війська та артилерія уразили 3 райони зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів окупантів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 680 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 97 270 військових.
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