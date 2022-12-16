Враг выискивает слабые места для прорыва на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Российские оккупанты выискивают слабые места в обороне наших воинов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также враг продолжает строить линию обороны на границе с Крымом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу у Генерального штаба ВСУ.
Утром враг в очередной раз прибегнул к массированному обстрелу по Украине. Согласно уточненным данным, россияне выпустили 70 крылатых ракет и 4 управляемые авиационные ракеты. Наша ПВО уничтожила 60 из них.
"В результате ударов поражено несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях", - пишет пресс-служба.
"Противник продолжает укреплять линию обороны на границе Херсонской области и Автономной республики Крым. Усиливает также оборону и охрану объектов водоснабжения к временно оккупированной территории Крыма, в частности Северо-Крымского канала", - пишет Генштаб.
Отмечается, что к обороне были направлены дополнительные мобилизованные из Краснодарского края.
В течение суток наши ракетные войска и артиллерия поразили 3 района сосредоточения личного состава, пункт управления и склад боеприпасов оккупантов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 680 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет - 97 270 военных.
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