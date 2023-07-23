Ворог використав близько 20 ракет. Гуменюк назвала особливість удару по Одесі

"Серед ночі знов пролунав сигнал тривоги. Ми спостерігали активність і тактичної, і стратегічної авіації. Саме з застосуванням стратегічної авіації ворог випустив ракети Х-22, долучились і берегові ракетні комплекси типу "Бастіон", які випустили "Онікс" і "Іскандери", які били по Одеській області "Іскандерами" типу "К" і "М". Тобто цього разу ворог застосував і балістику", - розповіла вона.

Також, за словами Гуменюк, окупанти застосували ракети типу "Калібр" з підводного човна, який чергував на бойовому курсі, при чому, як зазначила спікер, "значну частину ракет вдалося знищити".

За даними Гуменюк, окупанти використали близько двох десятків ракет 5 видів різного базування.

Вона зазначила, що на жаль є влучання, вони прийшлись в портову інфраструктуру, "те, що і було пріоритетом ворога".

"Але враховуючи, наприклад, похибку ракет Х-22, зрозуміло, що під удар потрапили райони міста, які прилягають до порту. А також були влучання у більш віддалені райони, там де все ж таки приватний сектор і абсолютно не спостерігається жодного війського об’єкту. Постраждали і багатоквартирні будинки", - перелічила вона.

Серед людей, як додала Гуменюк є втрати та поранені.

"Охоронець приватного закладу (загинув, - ред.), одну жінку рятувальникам вдалося деблокувати, тому що завали були дуже потужними, вогнеборці вогонь дуже швидко ліквідували, хоча горіло одразу в декількох місцях міста. 19 людей за уточненими даними отримали поранення, звернулися по медичну допомогу, 14 людей були шпиталізовані, серед них 3 дітей. Всього дітей постраждало 4, тому що удари прийшлися на житлові будинки", - розповіла вона.

Обстріл Одеси

Після того, як РФ вийшла з "зернової угоди", Одеса обстрілюється російськими військами майже щоночі. Зокрема, під час цієї атаки внаслідок масованого обстрілу пошкоджено Спасо-Преображенський собор. Детальніше про наслідки – у матеріалі РБК-Україна.