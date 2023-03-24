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Ворог не відмовився від масованих обстрілів, ризик чергового удару існує, - КМВА

Фото: Сергій Попко, начальник КМВА (facebook.com/smpopko.ksv)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти не відмовились від своєї тактики масованого обстрілу українських міст. Ризик чергового удару залишається реальним.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

Як відзначив Попко, лише за останній тиждень росіяни завдали удари:

  • в Донецькій області - по "Пункту незламності", лікарні, школі;
  • в Херсонській області - по музею, житловому будинку;
  • в Київській області - по освітньому закладу;
  • в Запорізькій області - по житловому будинку.

"Це лише частина повітряних ударів. І нанесені вони виключно по цивільних об’єктах. Країна-терорист, ймовірно, буде продовжувати повітряні напади із застосуванням широкого спектра ракетного озброєння", - пояснив Попко.

Голова КМВА додав, що росіяни постійно намагаються виявити наші системи ППО, а їх БПЛА й літаки-розвідники типу Су-24МР системно працюють вздовж наших північних кордонів.

Аналізуючи дані з відкритих джерел, за словами Попко, на аеродромах Росії зосереджені бомбардувальники Ту-22М3, які готові до застосування. В Чорному морі серед кораблів розташовані 4 носії крилатих ракет, у тому ж числі й підводний човен. Загальний залп складає до 24 ракет "Калібр".

"Тож загроза чергового комплексного масованого ракетного удару реальна. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дотримуйтеся правил безпеки", - зауважив Попко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними ГУР, російські війська не здатні вести масовані ракетні атаки по Україні частіше, аніж двічі на місяць.

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