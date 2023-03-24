Ворог видихається. В ЗСУ розповіли про ситуацію на Донецькому напрямку

"В районі Авдіївки не так, щоб дуже гаряче. Ворог продовжує атакувати Авдіївку та намагається взяти її в кільце. Також бої йдуть в напрямку Мар'їнки", - заявив Дмитрашківський.

За словами спікера об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, минулої доби ворог 31 раз атакував на Донецькому напрямку, серед яких 15 спроб припали на Авдіївський напрямок. Втрат територій не відбулось.

"Якщо брати тиждень-два тому, то були дні, коли ворог атакував по 95 разів на напрямку. Тому можна сказати, що ворог також видихається. Минулого тижня ворог вже включав резерви. Це був підрозділ 98 бригади та дві танкові роти", - додав Дмитрашківський.

Дмитрашківський зауважив, що наразі можна сміливо сказати про те, що росіяни вичерпали основні сили та зазнали великих втрат особового складу й техніки.

"Лише за минулу добу ворог втратив більше 3 рот особового складу вбитими та пораненими", - відзначив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.