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Окупанти відібрали землі мешканців Луганської області, які не отримали паспорт РФ, - ЦНС

П'ятниця 17 січня 2025 23:45
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Окупанти відібрали землі мешканців Луганської області, які не отримали паспорт РФ, - ЦНС Фото: росіяни відібрали 18 гектарів землі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти продовжують обмежувати в правах українців, які перебувають на окупованій території України та не отримали паспорт РФ. Тепер ворог почав відбирати землі мешканців Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, Кремль проявив чергову "інвентаризацію" земель на тимчасово окупованих територіях Луганської область. В результаті було виявлено щонайменше 18 тисяч гектарів угідь, які нібито нікому не належить.

"Насправді ж під "безхозну" землю потрапили ділянки тих українських власників, котрі не змінили громадянство та не отримати російський паспорт", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС нагадали, що з 1 січня 2025 року українці на тимчасово окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ, позбулися будь-яких прав. Тепер цю категорію громадян Кремль називає особами без громадянства

Нагадаємо, що з 5 січня на тимчасово окупованих територіях України запрацював так званий реєстр "контрольованих осіб". У ЦНС пояснили, що ворог вносить до нього українців, які відмовилися отримувати російський паспорт.

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