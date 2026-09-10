Ворог вдруге вдарив по ТРЦ "Мануфактура" у центрі Сум

Що відомо про повторний удар

Окупанти атакували реактивним безпілотником будівлю торговельного центру в центрі Сум.

Заклад тільки напередодні зачинили для відновлювальних робіт після першого обстрілу.

Унаслідок нового удару в будівлі спалахнула пожежа. Її локалізують з обережністю, адже існує загроза повторних ударів по цьому ж місцю.

Попередньо інформація про постраждалих не надходила. Наслідки пошкоджень будівлі ще уточнюються.

Нагадаємо, ввечері 9 вересня росіяни вперше атакували цей торговельний центр безпілотником.