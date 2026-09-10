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Ворог вдруге вдарив по ТРЦ "Мануфактура" у центрі Сум

15:24 10.09.2026 Чт
1 хв
Торговий центр зачинили після вчорашньої атаки
aimg Олена Чупровська
Фото: як виглядає ТРЦ "Мануфактура" після атаки 9 вересня (t.me/serhii_kryvosheienko)

У центрі Сум ворог повторно вдарив по торговому центру, який щойно зачинили на ремонт після вчорашнього обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.

Що відомо про повторний удар

Окупанти атакували реактивним безпілотником будівлю торговельного центру в центрі Сум.

Заклад тільки напередодні зачинили для відновлювальних робіт після першого обстрілу.

Унаслідок нового удару в будівлі спалахнула пожежа. Її локалізують з обережністю, адже існує загроза повторних ударів по цьому ж місцю.

Попередньо інформація про постраждалих не надходила. Наслідки пошкоджень будівлі ще уточнюються.

Нагадаємо, ввечері 9 вересня росіяни вперше атакували цей торговельний центр безпілотником.

Тоді загинули троє людей, а серед 14 постраждалих виявилося троє дітей, зокрема 16-річний підліток.

Тим часом, адміністрація ТРЦ "Мануфактура" вранці 10 вересня повідомила про тимчасове припинення роботи закладу через значні пошкодження.

Дату відновлення роботи в компанії поки не назвали.

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