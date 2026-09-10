Враг второй раз ударил по ТРЦ "Мануфактура" в центре Сум

Что известно о повторном ударе

Оккупанты атаковали реактивным беспилотником здание торгового центра в центре Сум.

Заведение только накануне закрыли для возобновляемых работ после первого обстрела.

В результате нового удара в здании вспыхнул пожар. Ее локализуют с осторожностью, ведь существует опасность повторных ударов по этому же месту.

Предварительно информация о пострадавших не поступала. Последствия повреждений здания еще уточняются.

Напомним, вечером 9 сентября россияне впервые атаковали этот торговый центр беспилотником.