Враг второй раз ударил по ТРЦ "Мануфактура" в центре Сум

В центре Сум враг повторно ударил по торговому центру, который только что закрыли на ремонт после вчерашнего обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко.
Оккупанты атаковали реактивным беспилотником здание торгового центра в центре Сум.
Заведение только накануне закрыли для возобновляемых работ после первого обстрела.
В результате нового удара в здании вспыхнул пожар. Ее локализуют с осторожностью, ведь существует опасность повторных ударов по этому же месту.
Предварительно информация о пострадавших не поступала. Последствия повреждений здания еще уточняются.
Напомним, вечером 9 сентября россияне впервые атаковали этот торговый центр беспилотником.
Тогда погибли три человека, а среди 14 пострадавших оказались трое детей, в том числе 16-летний подросток.
Между тем, администрация ТРЦ "Мануфактура" утром 10 сентября сообщила о временном прекращении работы заведения из-за значительных повреждений.
Дата возобновления работы в компании пока не названа.