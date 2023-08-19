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Враг ударил по Токаровке Херсонской области, погибла гражданская

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Суббота 19 августа 2023 11:46
Враг ударил по Токаровке Херсонской области, погибла гражданская Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне с утра обстреляли Токаровку Херсонской области. В результате ударов погибла гражданская.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.

"В результате российского обстрела погибла женщина. Утром под огнем оккупантов была Токаревка. Эта вражеская атака оборвала жизнь 68-летней местной жительницы", - пишет пресс-служба.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности, Херсон.

Как рассказывал глава областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки, 18 августа, россияне совершили против региона 63 обстрела:

  • выпустили 355 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БпЛА;
  • выпустили 15 снарядов по Херсону

В результате ударов пострадали десять человек. Также один из гражданских погиб.

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