Ворог вдарив по складах на Київщині: під завалами шукають жінку

Одну постраждалу людину госпіталізували до лікарні. Ще двом допомогу надали на місці.

Пошуки жінки тривають. За попередніми даними, вона може бути під завалами. Зв'язку з нею немає.

Через атаку виникла пожежа. Її вже локалізували. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу.

На місці також працювали психологи ДСНС. Вони допомагали рідним постраждалих і працівникам підприємства.

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня Росія випустила по Україні 136 ударних дронів.

Сили оборони збили або подавили 114 з них, а влучання зафіксували на 8 локаціях.