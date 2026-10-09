Ворог вдарив по складах на Київщині: під завалами шукають жінку

Ворог атакував складські приміщення в Бучанському районі на Київщині. Є постраждалі, а рятувальники шукають ще одну жінку - вона може бути під завалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Київщини.
Одну постраждалу людину госпіталізували до лікарні. Ще двом допомогу надали на місці.
Пошуки жінки тривають. За попередніми даними, вона може бути під завалами. Зв'язку з нею немає.
Через атаку виникла пожежа. Її вже локалізували. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу.
На місці також працювали психологи ДСНС. Вони допомагали рідним постраждалих і працівникам підприємства.
Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня Росія випустила по Україні 136 ударних дронів.
Сили оборони збили або подавили 114 з них, а влучання зафіксували на 8 локаціях.
Також ми писали, що в ту ж ніч росіяни вдарили по "Епіцентру" в Чернігові.
Дрон поцілив у будівлю торговельного центру, пожежа виникла в центральній частині та перекинулася на дах.