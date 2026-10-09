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Враг ударил по складам в Киевской области: под завалами ищут женщину

09:12 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия удара по Киевщине (t.me/dsns_kyiv_region)

Враг атаковал складские помещения в Бучанском районе Киевской области. Есть пострадавшие, а спасатели ищут еще одну женщину - она может быть под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевщины.

Одного пострадавшего госпитализировали в больницу. Еще двоим помощь оказали на месте.

Поиски женщины продолжаются. По предварительным данным, она может оказаться под завалами. Связи с ней нет.

Из-за атаки возник пожар. Ее уже локализовали. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия обстрелов.

На месте также работали психологи ГСЧС. Они помогали родным и работникам предприятия.

Напомним, в ночь на 9 октября Россия выпустила по Украине 136 ударных дронов.

Силы обороны сбили или подавили 114 из них, а попадание зафиксировали на 8 локациях.

Также мы писали, что в ту же ночь россияне ударили по "Эпицентру" в Чернигове.

Дрон попал в здание торгового центра, пожар возник в центральной части и опрокинулся на крышу.

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