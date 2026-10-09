Враг ударил по складам в Киевской области: под завалами ищут женщину

Враг атаковал складские помещения в Бучанском районе Киевской области. Есть пострадавшие, а спасатели ищут еще одну женщину - она может быть под завалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевщины.
Одного пострадавшего госпитализировали в больницу. Еще двоим помощь оказали на месте.
Поиски женщины продолжаются. По предварительным данным, она может оказаться под завалами. Связи с ней нет.
Из-за атаки возник пожар. Ее уже локализовали. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия обстрелов.
На месте также работали психологи ГСЧС. Они помогали родным и работникам предприятия.
Напомним, в ночь на 9 октября Россия выпустила по Украине 136 ударных дронов.
Силы обороны сбили или подавили 114 из них, а попадание зафиксировали на 8 локациях.
Также мы писали, что в ту же ночь россияне ударили по "Эпицентру" в Чернигове.
Дрон попал в здание торгового центра, пожар возник в центральной части и опрокинулся на крышу.