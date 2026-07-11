Росія вдарила КАБами по Сумах, четверо загинули серед них дитина

Нагадаємо, ще 3 липня росіяни завдали масованого удару по Сумах великою кількістю дронів та керованих авіабомб.

Тоді атака припала на одну з центральних вулиць міста, під удар потрапила багатоповерхівка, магазин та дорога.

Загинули троє людей, поранення отримали 27, серед постраждалих була 13-річна дитина у тяжкому стані.

Після трагедії глава МЗС Андрій Сибіга закликав світ відповісти на удар по Сумах посиленням санкцій та передачею Україні додаткових систем ППО і перехоплювачів.