UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія вдарила КАБами по Сумах, четверо загинули серед них дитина

15:25 11.07.2026 Сб
1 хв
Постраждалих доправляють до лікарень
aimg Валерія Абабіна
Фото: Наслідки ворожої атаки на Суми (t.me/hryhorov_oleg)

Ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі у Зарічному районі Сум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову міста Сум Артема Кобзаря у Telegram.

За словами Кобзаря, наразі підтверджено загибель чотирьох людей унаслідок російського удару, серед них дитина.

Ще семеро постраждалих доправили до лікарень. Медики надають їм необхідну допомогу.

Фото: Наслідки ворожої атаки на Суми (t.me/hryhorov_oleg)

Рятувальна операція на місці влучань триває, інформація про наслідки уточнюється.

Голова ОВА також попередив, що загроза ворожих атак на місто зберігається.

"Перебувайте у безпечних місцях та не наближайтеся до місць влучань через ризик повторних ударів", - зазначив Григоров.

Нагадаємо, ще 3 липня росіяни завдали масованого удару по Сумах великою кількістю дронів та керованих авіабомб.

Тоді атака припала на одну з центральних вулиць міста, під удар потрапила багатоповерхівка, магазин та дорога.

Загинули троє людей, поранення отримали 27, серед постраждалих була 13-річна дитина у тяжкому стані.

Після трагедії глава МЗС Андрій Сибіга закликав світ відповісти на удар по Сумах посиленням санкцій та передачею Україні додаткових систем ППО і перехоплювачів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
СумиВійна в Україні