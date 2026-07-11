Россия ударила КАБами по Сумам, четверо погибли среди них ребенок

Враг нанес удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу города Сум Артема Кобзаря в Telegram.
По словам Кбзаря, в настоящее время подтверждена гибель четырех человек в результате российского удара, среди них ребенок.
Еще семеро пострадавших доставили в больницы. Медики оказывают им необходимую помощь.
Спасательная операция на месте попадания продолжается, информация о последствиях уточняется.
Глава ОВА также предупредил, что угроза вражеских атак на город сохраняется.
"Находитесь в безопасных местах и не приближайтесь к местам попадания из-за риска повторных ударов", - отметил Григоров.
Напомним, еще 3 июля россияне нанесли массированный удар по Сумам большим количеством дронов и управляемых авиабомб.
Тогда атака пришлась на одну из центральных улиц города, под удар попала многоэтажка, магазин и дорога.
Погибли три человека, ранения получили 27, среди пострадавших был 13-летний ребенок в тяжелом состоянии.
После трагедии глава МИД Андрей Сибига призвал мир ответить на удар по Сумам ужесточением санкций и передачей Украине дополнительных систем ПВО и перехватчиков.