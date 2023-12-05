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Ворог уважно стежить. Військові звернулися до українців напередодні зимових свят

Архівне фото: Військові звернулися до українців напередодні зимових свят (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українців закликали дотримуватися чинних обмежень щодо проведення масових заходів у районах виконання бойових завдань, зокрема напередодні та під час зимових свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Ворог уважно слідкує за будь-якою інформацією щодо переміщення чи скупчення як українських військовослужбовців, так і цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що масові заходи, урочисті зібрання з великою ймовірністю можуть стати ціллю ракетних ударів або бомбардувань. 

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та зберігайте інформаційну тишу", - додали у СтратКомі.

Зимові свята в Україні

В Україні наближаються зимові свята. За новим календарем церкви, у 2023 році вони розпочнуться значно раніше. До того ж дату Різдва було змінено на державному рівні.

Також повідомлялося, що до зимових свят залишається зовсім небагато часу, а купити ялинку в Україні можна вже сьогодні. Цього року вартість доволі демократична. В асортименті - сосни, ялини, хвойні деревця в горщиках. Водночас лісники закликають іти по новорічну красуню лише на офіційні ялинкові ярмарки.

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