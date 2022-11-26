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Ворог усю ніч обстрілював Нікопольський район: прилетіло понад 60 снарядів

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Дніпропетровська область, Субота 26 листопада 2022 07:56
Ворог усю ніч обстрілював Нікопольський район: прилетіло понад 60 снарядів Фото: ворог усю ніч обстрілював Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі, 26 листопада, обстрілювали Нікопольський район в Дніпропетровській області. Ворог п'ять разів відкривав вогонь з "Градів" та важкої артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Окупанти випустили по Нікополю, Марганцю та навколишнім селам близько 60 снарядів.

"Без загиблих та поранених. Представники ДСНС обстежують уражені території. З'ясовують деталі обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 25 листопада окупанти випустили двома громадами Дніпропетровської області понад 70 снарядів.

Добою раніше російські війська обстріляли Марганецьку та Покровську громади Дніпропетровської області.

Перед цим, уночі 22 листопада, окупанти обстріляли Марганецьку громаду, випустивши понад 60 снарядів.

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Дніпропетровська область
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