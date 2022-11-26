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Враг всю ночь обстреливал Никопольский район: прилетело более 60 снарядов

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Днепропетровская область, Суббота 26 ноября 2022 07:56
Враг всю ночь обстреливал Никопольский район: прилетело более 60 снарядов Фото: Враг всю ночь обстреливал Никопольский район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска ночью, 26 ноября, обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Враг пять раз открывал огонь из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Оккупанты выпустили по Никополю, Марганцу и окрестным селам около 60 снарядов.

"Без погибших и раненых. Представители ГСЧС обследуют пораженные территории. Выясняют детали обстрелов", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 ноября оккупанты выпустили по двум громадам Днепропетровской области более 70 снарядов.

Сутками ранее российские войска обстреляли Марганецкую и Покровскую общины Днепропетровской области.

Перед этим, ночью 22 ноября, оккупанты обстреляли Марганецкую общину, выпустив более 60 снарядов.

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Днепропетровская область
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