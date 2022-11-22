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Росіяни вночі обстрілювали громаду в Дніпропетровській області: випустили 60 снарядів

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Дніпропетровська область, Вівторок 22 листопада 2022 07:56
Росіяни вночі обстрілювали громаду в Дніпропетровській області: випустили 60 снарядів Фото: росіяни вночі обстрілювали громаду в Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські військові вночі 22 листопада обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку громаду в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

За його словами, окупанти випустили понад 60 снарядів. Попередньо, без загиблих та поранених.

Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій. Деталі обстрілів з'ясовуються, повідомив Резніченко.

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч проти 21 листопада обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога постраждав цивільний.

Зазначимо, що з міста Нікополь у Дніпропетровській області виїхало 70% мешканців, оскільки росіяни регулярно завдають ударів по ньому.

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Дніпропетровська область
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