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Враг всю ночь накрывал Никопольский район из РСЗО и тяжелой артиллерии, - ОВА

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Понедельник 26 сентября 2022 08:05
Враг всю ночь накрывал Никопольский район из РСЗО и тяжелой артиллерии, - ОВА Фото: Враг всю ночь накрывал Никопольский район из РСЗО и тяжелой артиллерии (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты всю ночь 26 сентября накрывали Никопольский район Днепропетровской области из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"9 раз враг ударил по 4 громадам - Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской и Мировской. В города и села прилетели почти 130 снарядов", - отметил чиновник.

Резниченко указал, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

По его словам, по Никополю попали трижды. В городе повреждены около 40 домов, более 20 хозяйственных сооружений, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач.

Вновь обесточенные дома почти 3 000 семей. Энергетики уже приступили к работе.

"В Марганецкой, Красногригоровской и Мировской громадах сейчас проводится обследование территорий. Масштабы разрушений выясняются. В других районах ночь прошла без атак и на данный момент спокойно", - добавил глава ОВА.

Напомним, россияне в ночь на 26 сентября обстреляли ракетами Запорожье. В результате атаки врага были повреждены жилые дома.

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