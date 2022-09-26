Враг всю ночь накрывал Никопольский район из РСЗО и тяжелой артиллерии, - ОВА

Российские оккупанты всю ночь 26 сентября накрывали Никопольский район Днепропетровской области из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"9 раз враг ударил по 4 громадам - Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской и Мировской. В города и села прилетели почти 130 снарядов", - отметил чиновник.

Резниченко указал, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

По его словам, по Никополю попали трижды. В городе повреждены около 40 домов, более 20 хозяйственных сооружений, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач.

Вновь обесточенные дома почти 3 000 семей. Энергетики уже приступили к работе.

"В Марганецкой, Красногригоровской и Мировской громадах сейчас проводится обследование территорий. Масштабы разрушений выясняются. В других районах ночь прошла без атак и на данный момент спокойно", - добавил глава ОВА.