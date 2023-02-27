Ворог учора знову атакував Харківську область: поранено цивільного

Російські війська минулої доби обстріляли прикордонні населені пункти Харківської області. Через обстріл є руйнування, також одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

У селі Курилівка Куп'янського району обстрілами також пошкоджено приватний будинок та гараж.

Через атаку осколкове поранення отримав 73-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Так, у Вовчанську один із снарядів вдарив приватним двором. В результаті пошкоджено будинок, знищено гараж та господарську споруду.

"Минулої доби ворог масовано обстрілював з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів", - розповів він.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 27 лютого атакували Хмельницький за допомогою іранських дронів-камікадзе. Усього зафіксовано три удари.

Як стало відомо, під час атаки на Хмельницький загинув працівник рятувальної служби. Ще чотири особи отримали поранення.

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