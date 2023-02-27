RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Враг вчера вновь атаковал Харьковскую область: ранен гражданский

Фото: враг вчера вновь атаковал Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки обстреляли приграничные населенные пункты Харьковской области. Из-за обстрелов есть разрушения, также один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"За прошедшие сутки враг массированно обстреливал из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов", - рассказал он.

Так, в Волчанске один из снарядов ударил по частному двору. В результате поврежден дом, уничтожен гараж и хозяйственная постройка.

Из-за атаки осколочное ранение получил 73-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В селе Куриловка Купянского района обстрелами также поврежден частный дом и гараж.

Фото: последствия обстрелов Харьковской области 26 февраля (t.me/synegubov)

Напомним, российские войска в ночь на 27 февраля атаковали Хмельницкий с помощью иранских дронов-камикадзе. Всего зафиксировано три удара.

Как стало известно, во время атаки на Хмельницкий погиб работник спасательной службы. Еще четыре человека получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украинехарков