Враг вчера вновь атаковал Харьковскую область: ранен гражданский

Российские войска за минувшие сутки обстреляли приграничные населенные пункты Харьковской области. Из-за обстрелов есть разрушения, также один человек получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"За прошедшие сутки враг массированно обстреливал из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов", - рассказал он.
Так, в Волчанске один из снарядов ударил по частному двору. В результате поврежден дом, уничтожен гараж и хозяйственная постройка.
Из-за атаки осколочное ранение получил 73-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
В селе Куриловка Купянского района обстрелами также поврежден частный дом и гараж.
Фото: последствия обстрелов Харьковской области 26 февраля (t.me/synegubov)
Напомним, российские войска в ночь на 27 февраля атаковали Хмельницкий с помощью иранских дронов-камикадзе. Всего зафиксировано три удара.
Как стало известно, во время атаки на Хмельницкий погиб работник спасательной службы. Еще четыре человека получили ранения.
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