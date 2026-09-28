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Ворог ударив по житловому сектору на Рівненщині, постраждалих немає

01:45 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники ДСНС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Уночі Росія атакувала житловий сектор на Рівненщині - пошкоджено приватний будинок. Люди, на щастя, поранень не зазнали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

Під час чергової повітряної атаки на Рівненщину було пошкоджено приватний будинок. Люди, на щастя, поранень не зазнали.

Коваль повідомив, що виїхав на місце події - там уже працюють представники всіх відповідних служб.

Нагадаємо, увечері 27 вересня в Києві вже сталось влучання у 16-поверхівку на рівні 7 поверху в Подільському районі - попередньо, є постраждалі.

Того ж вечора Росія також атакувала Софіївську Борщагівку - підтверджено влучання на території ринку "Столичний", є загиблі та майже 10 постраждалих.

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Рівненська областьВійна Росії проти України