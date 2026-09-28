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Враг ударил по жилому сектору в Ровенской области, пострадавших нет

01:45 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасатели ГСЧС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Ночью Россия атаковала жилой сектор в Ровенской области - поврежден частный дом. Люди, к счастью, ранения не получили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

Во время очередной воздушной атаки в Ровенскую область был поврежден частный дом. Люди, к счастью, ранения не получили.

Коваль сообщил, что выехал на место происшествия - там уже работают представители всех соответствующих служб.

Напомним, вечером 27 сентября в Киеве уже произошло попадание в 16-этажку на уровне 7 этажа в Подольском районе - предварительно, есть пострадавшие.

В тот же вечер Россия также атаковала Софиевскую Борщаговку - подтверждено попадание на территории рынка "Столичный", есть погибшие и почти 10 пострадавших.

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