Враг ударил по жилому сектору в Ровенской области, пострадавших нет

Ночью Россия атаковала жилой сектор в Ровенской области - поврежден частный дом. Люди, к счастью, ранения не получили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.
Во время очередной воздушной атаки в Ровенскую область был поврежден частный дом. Люди, к счастью, ранения не получили.
Коваль сообщил, что выехал на место происшествия - там уже работают представители всех соответствующих служб.
Напомним, вечером 27 сентября в Киеве уже произошло попадание в 16-этажку на уровне 7 этажа в Подольском районе - предварительно, есть пострадавшие.
В тот же вечер Россия также атаковала Софиевскую Борщаговку - подтверждено попадание на территории рынка "Столичный", есть погибшие и почти 10 пострадавших.