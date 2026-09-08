Ворог тричі за день атакував поїзди: під ударом Сумщина та маршрут Дніпро-Запоріжжя

Удар поїздом "Дніпро-Запоріжжя"

За словами Перцовського, удар зазнав регіонального поїзда "Дніпро-Запоріжжя". Склад зупинили після моніторингу погроз, а пасажирів вивели.

Зв'язок із однією з провідниць встановити не вдалося. За попередньою інформацією вона повернулася до поїзда під час евакуації.

"Ворог прагне вбивати, ми повинні діяти зібрано і відповідально, щоб протистояти цьому терору", - заявив Перцовський.

У ДСНС опублікували кадри з місця ліквідації наслідків атаки РФ. Там повідомили, що внаслідок удару спалахнув один із вагонів електропоїзда. Приблизно через півгодини російські війська завдали повторного удару по складу, після чого пожежа виникла ще в одному вагоні. Внаслідок атаки загинув працівник залізниці.

Фото: ДСНС

Ще одна атака

Ще один приміський дизель-потяг атакували на Сумщині. Його також заздалегідь зупинили, а пасажирів евакуювали.

За попередньою інформацією, деякі люди знаходилися недостатньо далеко від складу та отримали осколкові поранення. Першу допомогу надала поїзна бригада, після чого прибули медики.

Що робити пасажирам

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів у прифронтових районах дотримуватись вимог під час зупинки та евакуації. За наявності укриття необхідно одразу пройти туди. Якщо його немає, слід відійти від поїзда більш як на 200 метрів.

"Ці правила написані кров'ю. Але цієї крові немає жодної потреби додавати", - зазначив Перцовський.

За його словами, поїзди здебільшого вдається заздалегідь зупинити за загрози. Під час евакуації важливо чітко виконувати вказівки працівників залізниці.