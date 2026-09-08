Враг трижды в день атаковал поезда: под ударом Сумщина и маршрут Днепр-Запорожье

В Запорожской области российский беспилотник атаковал пассажирский поезд, который заранее остановили из-за угрозы. Пассажиров успели эвакуировать, однако один работник железной дороги погиб. Также на Сумщине был атакован пригородный дизель-поезд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления АО "Укрзализныця" Олександра Перцовского в Facebook.
По словам Перцовского, удар пришелся по региональному поезду "Днепр-Запорожье". Состав остановили после мониторинга угроз, а пассажиров вывели.
Связь с одной из проводниц установить не удалось. По предварительной информации, она вернулась к поезду во время эвакуации.
"Враг жаждет убивать, мы должны действовать собранно и ответственно, чтобы противостоять этому террору", - заявил Перцовский.
В ГСЧС опубликовали кадры с места ликвидации последствий атаки РФ. Там сообщили, что в результате удара загорелся один из вагонов электропоезда. Примерно через полчаса российские войска нанесли повторный удар по составу, после чего пожар возник еще в одном вагоне. В результате атаки погиб работник железной дороги.
Еще один пригородный дизель-поезд атаковали в Сумской области. Его также заранее остановили, а пассажиров эвакуировали.
По предварительной информации, некоторые люди находились недостаточно далеко от состава и получили осколочные ранения. Первую помощь оказала поездная бригада, после чего прибыли медики.
В "Укрзализныце" призвали пассажиров в прифронтовых районах соблюдать требования во время остановки и эвакуации. При наличии укрытия необходимо сразу пройти туда. Если его нет, следует отойти от поезда более чем на 200 метров.
"Эти правила написаны кровью. Но этой крови нет никакой необходимости добавлять", - отметил Перцовский.
По его словам, поезда в большинстве случаев удается заранее остановить при угрозе. Во время эвакуации важно четко выполнять указания работников железной дороги.
Напоминаем, что утром 8 сентября российские беспилотники атаковали поезд сообщением "Киев-Сумы" на подъезде к Сумам. Состав удалось вовремя остановить, поэтому пассажиров и железнодорожников эвакуировали до начала дальнейших событий.