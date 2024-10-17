Ворог тисне на різних ділянках: аналітик розповів про "неприємні дзвіночки" на півдні

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів співзасновник і аналітик платформи Deep State Роман Погорілий.

"Якщо говорити в цілому, то неприємні дзвіночки, неприємна обстановка складається. Вони (росіяни - ред.) намагаються там тиснути на різних ділянках. Кожен ще бачить по-своєму південь, якісь різні райони", - сказав Погорілий.

За його словами, "для когось південь починається з Времівського виступу, для когось це Роботине, для когось це суто Херсонська область, хтось там географічно дивиться тощо". Але є різні зони, які викликають тривожність.

"Там Кам'янське, здається, якщо не помиляюся, це вже недалеко від Запоріжжя. Це район в сторону Новодарівки. Вони (росіяни - ред.) теж там намагаються активізацію якусь проявляти. Побачимо, як це все буде розвиватися", - додав аналітик.

Він зазначив, що в цілому у районі Времівського виступу в окупантів теж є певна активізація. І селище Золота Нива буквально вже майже вся "червоне".

"У них там активний тиск йде після їхніх останніх успіхів. Пішла активізація, але якихось масштабних наступальних дій немає. Це залежить від обстановки. Побачимо скільки ресурсів у московитів, скільки вони там готові задіювати і які в цілому у них плани там", - розповів Погорілий.

Він наголосив, що ситуація на цій ділянці фронту залежить також й від обстановки з боку українських військ.

"Тобто там втримаємо чи не втримаємо. Чи десь знайдуть слабке місце або не знайдуть. Але є дзвіночки, тому скоріше за все теж частіше буде згадуватися південь в цілому. Будемо бачити", - додав аналітик.