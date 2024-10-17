Враг давит на разных участках: аналитик рассказал о "неприятных звоночках" на юге

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый.

"Если говорить в целом, то неприятные звоночки, неприятная обстановка складывается. Они (россияне - ред.) пытаются там давить на разных участках. Каждый еще видит по-своему юг, какие-то разные районы", - сказал Погорелый.

По его словам, "для кого-то юг начинается с Времовского выступления, для кого-то это Роботино, для кого-то это сугубо Херсонская область, кто-то там географически смотрит". Но есть разные зоны, которые вызывают тревожность.

"Там Каменское, кажется, если не ошибаюсь, это уже недалеко от Запорожья. Это район в сторону Новодаровки. Они (россияне - ред.) тоже там пытаются активизацию какую-то проявлять. Увидим, как это все будет развиваться", - добавил аналитик.

Он отметил, что в целом в районе Времовского выступления у оккупантов тоже есть определенная активизация. И поселок Золотая Нива буквально уже почти весь "красный".

"У них там активное давление идет после их последних успехов. Пошла активизация, но каких-то масштабных наступательных действий нет. Это зависит от обстановки. Увидим, сколько ресурсов у московитов, сколько они там готовы задействовать и какие в целом у них планы там", - рассказал Погорелый.

Он подчеркнул, что ситуация на этом участке фронта зависит также и от обстановки со стороны украинских войск.

"То есть там удержим или не удержим. Где-то найдут слабое место или не найдут. Но есть звоночки, поэтому скорее всего тоже чаще будет упоминаться юг в целом. Будем видеть", - добавил аналитик.