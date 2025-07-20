Ворог тисне на Покровськ: ЗСУ стримують штурми одразу на кількох напрямках

На Покровському напрямку Росія намагається прорвати оборону, але ЗСУ тримають позиції.

На Покровському напрямку фіксується найвища активність противника.

Оперативне угруповання військ "Хортиця" зазначили, що російські сили продовжують масовані штурми на сході.

За добу армія РФ здійснила серію атак на позиції Сил оборони біля Русиного Яру, Полтавки, Попіва Яру, Новоекономічного, Родинського, Миколаївки, Сухого Яру, Звірового, Миролюбівки та Лисівки. Також відомо про штурми в районах Удачного, Молодецького, Горіхового, Новосергіївки, Дачного та Олексіївки.

Противник намагається використати чисельну перевагу, щоб просунутися вперед, однак ЗСУ ведуть запеклі бої та не дають ворогу розвинути наступ.

Що відбувається на інших ділянках фронту

На Новопавлівському напрямку українські військові відбивають атаки в районах Запоріжжя, Воскресенки, Вільного Поля, Зеленого Гаю, Маліївки та Мирного. Паралельно тривають бої й поблизу Малинівки, що на Гуляйпільському напрямку.

За даними військ, вживаються заходи, щоб не допустити погіршення тактичної обстановки.