Враг давит на Покровск: ВСУ сдерживают штурмы сразу на нескольких направлениях

На Покровском направлении Россия пытается прорвать оборону, но ВСУ держат позиции.

На Покровском направлении фиксируется самая высокая активность противника.

Оперативная группировка войск "Хортица" отметили, что российские силы продолжают массированные штурмы на востоке.

За сутки армия РФ осуществила серию атак на позиции Сил обороны у Русиного Яра, Полтавки, Попива Яра, Новоэкономического, Родинского, Николаевки, Сухого Яра, Звирово, Миролюбовки и Лисовки. Также известно о штурмах в районах Удачного, Молодецкого, Орехового, Новосергиевки, Дачного и Алексеевки.

Противник пытается использовать численное преимущество, чтобы продвинуться вперед, однако ВСУ ведут ожесточенные бои и не дают врагу развить наступление.

Что происходит на других участках фронта

На Новопавловском направлении украинские военные отражают атаки в районах Запорожья, Воскресенки, Свободного Поля, Зеленого Гая, Малиевки и Мирного. Параллельно продолжаются бои и вблизи Малиновки, что на Гуляйпольском направлении.

По данным войск, принимаются меры, чтобы не допустить ухудшения тактической обстановки.