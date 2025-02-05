Ворог тисне під Куп'янськом і може взяти "оперативну паузу" в Курській області: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ 4 лютого продовжили атаки в районі "українського плацдарму" в Курській області, але не просунулися.

Російські війська продовжували наступати в районі Свердликове, Миколаївки та Махновки.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ контратакували на північний захід від Суджі в районі Миколаєво-Дар'їно та Свердликове, а також та на південь від Суджі в районі Махнівки та Куріловки.

Пов'язаний з Кремлем російський "воєнкор" розповідав, що путінські війська беруть "тимчасову оперативну паузу" на Курському напрямку. Він стверджував, що зусилля військ РФ із захоплення Махнівки протягом січня припинилися через поєднання українських безпілотників і поганих погодних умов, і що війська РФ зрештою вийшли з населеного пункту.

Також цей російський блогер оцінив, що бої за Махнівку, швидше за все, поновляться, коли земля знову промерзне або повністю висохне.

Інший "воєнкор" також стверджував, що російським військам не вдалося закріпитися біля Махнівки.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) підтвердила нещодавні повідомлення про те, що північнокорейські війська не ведуть бойових дій у Курській області з середини січня 2025 року.

В NIS оцінюють, що сили КНДР, ймовірно, припинили воювати через великі втрати.

Американська газета New York Times (NYT) нещодавно повідомила, що сили КНДР більше не беруть участь у бойових діях у Курській області, а високопоставлений чиновник оборони США повідомив NYT, що додаткові сили Північної Кореї прибудуть до РФ "протягом наступних двох місяців" (приблизно в середині березня 2025 року.

Також зазначається, що "пауза" участі військ КНДР в бойових діях могла вплинути на нібито російську "тимчасову оперативну паузу" в Курській області.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 3 лютого українські війська завдали високоточного удару по невизначеному російському командному пункту поблизу Новоіванівки (на північний захід від Суджі).

У Генштабі ЗСУ розповіли, що цей удар завдав значних втрат противнику.

Раніше в Генштабі ЗСУ інформували про удари по пунктах управління 810-ї окремої морської піхотної бригади ЧФ РФ поблизу Льгова, Білої та Рильська Курської області 25 грудня 2024 року та 7 і 31 січня 2025 року відповідно.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники 4 лютого продовжували обмежені атаки на Харківському напрямку, але не просунулися. 3 і 4 лютого війська РФ атакували поблизу Липців та Вовчанська.

Російське джерело стверджувало, що ЗСУ контратакували поблизу Липців.

Речник української бригади, яка діє на Вовчанському напрямку, заявив, що росіяни завдають постійних ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації та безпілотниками по позиціях ЗСУ, і зосереджені в північній частині Вовчанська на північ від річки Вовча.

Операція РФ №2 - Луганська область

4 лютого російські окупанти просунулися на Куп'янському напрямку. 3 і 4 лютого росіяни вели наступальні операції в районі Петропавлівки та Піщаного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 лютого, показують, що війська РФ нещодавно просунулися в центр Західного (на північ від Куп'янська).

Російські загарбники 4 лютого продовжили наступ на Боровому напрямку, але не просунулися. 3 і 4 лютого війська РФ наступали поблизу Загризового, Нової Кругляківки, Колісниківки, Лозової, Новоєгорівки та Греківки.

Російські окупанти 4 лютого продовжили наступ на Лиманському напрямку, але також не просунулися. 3 і 4 лютого війська РФ атакували в районі Ямполівки, Новолюбівки, Іванівки, Тернів та Діброви.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська періодично проводять розвідку біля Колодязів (на північний схід від Лиману), а ЗСУ контратакують у Торському (на схід від Лиману).

Українська бригада, яка діяла на Лиманському напрямку, повідомила 3 ​​лютого, що війська РФ втратили невизначену кількість одиниць бронетехніки, та все більше покладаються на цивільну техніку.

Операція РФ №3 - Донецька область

Війська РФ 4 лютого продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися. 3 і 4 лютого окупанти атакували в районі Білогорівки та Верхньокам'янського.

4 лютого російський блогер опублікував кадри, на яких війська РФ нібито завдають удару безпілотником по залізничному мосту поблизу Сіверська.

Російські загарбники 4 лютого продовжували наступальні дії на Часівярському напрямку, але не просунулися. 3 і 4 лютого війська РФ наступали в межах та поблизу Часового Яру, біля Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

Війська РФ 4 лютого продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але не просунулися. 3 і 4 лютого окупанти атакували в районі Торецька, на північних околицях Торецька, в районі Кримського та Щербинівки.

Російські загарбники 4 лютого продовжили наступальні дії на Покровському напрямку, але також не змогли просунутися.

Українська бригада 4 лютого опублікувала кадри, на яких ЗСУ відбивають російських механізований штурм на Покровському напрямку.

Війська РФ продовжували атакувати біля Зеленого Поля, Водяного Другого, Тарасівки, Миролюбівки, Малинівки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлярівки, Єлизаветівки, Удачного, Надіївки, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Котлиного 3 і 4 лютого.

Українська розвідувальна організація Frontelligence Insight 3 лютого зазначила, що російські загарбники атакували Звірове, та що міський район Звірового пов'язаний з міським районом Покровська.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ "Хортиця" майор Віктор Трегубов 4 лютого заявив, що окупанти рідко використовують бронетехніку на Покровському напрямку і надають перевагу швидкісній та маневреній техніці, зокрема баггі та мотоциклам.

Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, так само зазначив, що росіяни переправляють піхоту для штурму на цивільних автомобілях і мотоциклах.

Також речник заявив, що російські окупанти запускають десятки безпілотників FPV і проводять 10-20 невеликих піхотних штурмів на день, але зазначив, що загальний темп наступальних операцій ворога знизився.

Війська РФ 4 лютого продовжували наступ на Курахівському напрямку, але не просунулися.

4 лютого Трегубов заявив, що нещодавно ЗСУ відбили російський механізований штурм у бік Багатиря (на захід від Костянтинополя) чисельністю щонайменше у взвод, який складався з 2 колон танків та броньованих машин.

3 і 4 лютого російські окупанти атакували біля Дачного, Андріївки, Розлива, Зеленівки, Янтарного та Роздольного. Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакують у Дачному.

Український військовий оглядач заявив, що російські загарбники все частіше використовують волоконно-оптичні безпілотники FPV на захід від Курахового.

Російський блогер розповідав, що центральна частина н.п. Дачне є спірною "сірою зоною".

Війська РФ 4 лютого продовжили наступ на напрямку в районі Великої Новосілки, але не просунулися. 3 і 4 лютого окупанти атакували біля самої Великої Новосілки, коло Нового Комара та Новосілки.

В ОСУВ "Хортиця" 4 лютого повідомили, що українські захисники відбили російський механізований штурм чисельністю не менше взводу в районі Великої Новосілки та знищили 2 танки та 2 БТРи.

"Південна вісь"

4 лютого російські загарбники продовжили обмежені наземні атаки на Запорізькому напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували поблизу Новоданилівки (на північ від Роботиного) та Щербаків (на північний захід від Роботиного) 3 і 4 лютого.

Війська РФ продовжували обмежені наземні атаки на Дніпровському напрямку безпосередньо на схід від Херсона поблизу Антонівки та Придніпровського 3 і 4 лютого, але не просунулися.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 4 лютого у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що з початку доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що найбільш "гарячою" ситуація була на Покровському і Торецькому напрямках, а також в Курській області.

Додамо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заперечив інформацію про те, що війська КНДР відійшли з лінії фронту у Курській області. За його словами, близько 8 тисяч північнокорейських військових все ще воюють на лінії фронту там, однак останнім часом у скороченому складі.