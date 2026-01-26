Ворог тисне майже на всіх напрямках, понад 90 боїв за добу: Генштаб оновив карти фронту

З початку доби вздовж всієї лінії фронту відбулося 93 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштаюу, противник завдав 67 авіаційних ударів, скинув 144 керовані авіабомби. Крім того, застосував 3198 дронів-камікадзе та здійснив 2935 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав п’ять авіаударів, застосувавши 10 керованих авіабомб та здійснив 67 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Лиману. Українські підрозділи відбили п’ять атак.

Дві атаки відбили українські захисники у бік Петропавлівки на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили три атаки у напрямках Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися в районі Платонівки та у бік Ямполя.

Одну атаку відбили українські захисники на Краматорському напрямку – в районі населеного пункту Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке й Гришине. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 44 окупанти та поранили - 27; знищили 50 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці автомобільного транспорту, також уражено шість гармат, чотири одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, наземний роботизований комплекс та 15 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили чотири атаки окупантів в районі Зеленого Гаю та у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 13 атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля. Один бій триває. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса, Великомихайлівка, Чарівне, Копані, Воздвижівка.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Степногірська. Авіаударів зазнали Юрківка та Таврійське.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.