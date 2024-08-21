Ворог тисне у Донецькій області, та може знизити темп просування до Покровська: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Обмежені позиційні бої тривали 20 серпня на півночі Харківської області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ провели посилену механізовану контратаку чисельністю у взвод поблизу Глибокого, але війська РФ нібито відбили атаку та не дали ЗСУ відновити втрачені позиції.

У Харківському угрупованні військ ЗСУ повідомили, що окупанти готуються відновити штурмові дії у Вовчанську та завдають ударів з термобаричної артилерії ТОС-1А по висотних будинках, щоб створити умови для майбутніх штурмів.

Українські та російські джерела повідомляли про продовження бойових дій поблизу Глибокого та Липців, а також у Вовчанську.

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти 20 серпня продовжили атаки на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська перетнули річку Жеребець і закріпилися в напрямку Греківки. При цьому в ISW не спостерігали доказів, але вважають, що загарбники просунулися через річку Жеребець у північній Макіївці.

Інший російський блогер заявив, що війська РФ повільно просуваються до Колісниківки (на південний схід від Куп'янська).

Також бої тривали біля Синьківки, Петропавлівки, в районі Глушківки, Стельмахівки, Кругляківки, коло Новоосинове та Лозової, біля Андріївки, поблизу Новоєгорівки та Новосергіївки, біля Макіївки, Невського, Новосадового, Греківки, поблизу Торського, в районі Серебрянського лісу та біля Діброви 19 і 20 серпня.

Операція №3 - Донецька область

20 серпня російські загарбники продовжили наступ на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" розповідав, що путінські війська просунулися на південь і південний схід від Виїмки, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжили штурми поблизу Верхньокам'янського, біля Спірного, Івано-Дар'ївки, Виїмки та біля Переїзного 19 і 20 серпня.

Російські окупанти продовжували наступальні дії під Часовим Яром, біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки 20 серпня, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Війська РФ просунулися на схід і південний схід від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 серпня, показують, що окупанти просунулися вздовж вулиць Центральна та Молодіжна в північно-західній та західній частині Північного.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 18 серпня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися в північно-західній та західній частині Залізного та захопили породний відвал шахти імені Артема.

Українські ЗМІ повідомили, що джерела в керівництві української бригади, яка діяла на Торецькому напрямку, заявили, що ЗСУ все ще контролюють близько 20% Нью-Йорка, але окупанти просуваються в цьому районі.

Російські "воєнкори" повторили заяви, що війська РФ нібито зачистили українські сили від Нью-Йорка, повністю захопили селище та просунулися в напрямку Неліпівки, хоча в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російські окупанти нещодавно незначно просунулися на схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 серпня, показують, що війська РФ просунулися в межах південно-східної частини Гродівки.

У звіті ISW вказується, що російське просування через Гродівку, швидше за все, сповільниться, оскільки окупанти почнуть бої в більш міських районах поселення, і їм може бути важко зберегти поточний темп просування, зокрема далі на захід до Мирнограда та Покровська.

Аналітики пояснюють, що ці міста "є більшими та більш густо урбанізованими порівняно з малими та переважно сільськими населеними пунктами, які російські війська захопили на схід від Покровська та на захід від Авдіївки".

"Темп просування Росії в цьому районі також залежатиме від того, наскільки добре укомплектовані та оснащені будуть українські сили, які захищають ці міста", - йдеться у звіті.

Російські блогери стверджували, що війська РФ також просунулися в районі Маринівки, Миколаївки та Комишівки та в напрямку Новогродівки, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

19 і 20 серпня російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Воздвиженки та Михайлівки та в напрямку Зеленого Поля, а також в районі Калинівки, Птичого та Скучного.

Російські загарбники нещодавно просунулися на захід від міста Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 серпня, показують, що війська РФ просунулися в північно-західній частині Красногорівки.

Російські "воєнкори" стверджують, що 20 серпня в Красногорівці тривали бої.

20 серпня російські окупанти продовжували наступальні дії на південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський блогер стверджував, що путінські війська просунулися поблизу Водяного.

19 і 20 серпня тривали бої під Костянтинівкою, Солодким, Водяним, Володимирівкою та Вугледаром.

Ані російські, ані українські джерела не повідомляли про обстріли в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 20 серпня.

"Південна вісь"

20 серпня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що 20 серпня російські війська безуспішно атакували на північ від Роботиного біля Новоданилівки.

Також у Генштабі ЗСУ інформували, що окупанти 20 серпня безуспішно атакували на Херсонському напрямку, в тому числі на лівому березі Херсонської області та на островах дельти річки Дніпро.

20 серпня речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що російські сили намагаються відремонтувати пошкоджені українськими ударами кораблі Чорноморського флоту РФ.

Плетенчук заявив, що українські сили перешкоджають РФ ефективно використовувати російську головну військово-морську ремонтну базу в окупованому Севастополі, і що для Москви не є матеріально-технічно життєздатним передавати кораблі на ремонт на інші військово-морські бази, такі як Новоросійськ у Краснодарському краї.

Також Плетенчук заявив, що війська РФ використовують авіацію та безпілотники для розвідки західного та південного узбережжя окупованого Криму замість використання пошкоджених надводних кораблів, що погіршує боєздатність ЧФ.

За словами Плетенчука, російські сили перекинули два малі корвети типу "Каракурт", оснащені крилатими ракетами "Калібр", із Чорного моря в Каспійське, щоб загрожувати українським силам, хоча речник ВМС ЗСУ зазначив, що "Калібри" уже не становлять такої ж загрози для українських сил, як це було на початку повномасштабної війни.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 20 серпня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнень.

Крім того, у військовому командуванні зазначили, що російські загарбники активно штурмують на Покровському, Торецькому і Лиманському напрямках у Донецькій області.