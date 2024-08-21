Враг давит в Донецкой области, но может снизить темп продвижения к Покровску: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Ограниченные позиционные бои продолжались 20 августа на севере Харьковской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ провели усиленную механизированную контратаку численностью во взвод вблизи Глубокого, но войска РФ якобы отразили атаку и не дали ВСУ восстановить утраченные позиции.

В Харьковской группировке войск ВСУ сообщили, что оккупанты готовятся возобновить штурмовые действия в Волчанске и наносят удары с термобарической артиллерии ТОС-1А по высотным домам, чтобы создать условия для будущих штурмов.

Украинские и российские источники сообщали о продолжении боевых действий вблизи Глубокого и Липцев, а также в Волчанске.

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты 20 августа продолжили атаки на линии Купянск - Сватово - Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска пересекли реку Жеребец и закрепились в направлении Грековки. При этом в ISW не наблюдали доказательств, но считают, что захватчики продвинулись через реку Жеребец в северной Макеевке.

Другой российский блогер заявил, что войска РФ медленно продвигаются к Колесниковке (юго-восточнее Купянска).

Также бои продолжались возле Синьковки, Петропавловки, в районе Глушковки, Стельмаховки, Кругляковки, около Новоосиново и Лозовой, возле Андреевки, близ Новоегоровки и Новосергеевки, возле Макеевки, Невского, Новосадового, Грековки, возле Торского, в районе Серебрянского леса и около Дибровы 20 августа.

Операция №3 - Донецкая область

20 августа российские захватчики продолжили наступление на Северском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российский "военкор" рассказывал, что путинские войска продвинулись к югу и юго-востоку от Выемки, но в ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжили штурмы вблизи Верхнекаменского, Спорного, Ивано-Дарьевки, Выемки и Переездного 19 и 20 августа.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия под Часовым Яром, возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки 20 августа, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Войска РФ продвинулись к востоку и юго-востоку от Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 20 августа, показывают, что оккупанты продвинулись вдоль улиц Центральной и Молодежной в северо-западной и западной части Северного.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 14 и 18 августа, показывают, что войска РФ недавно продвинулись в северо-западной и западной части Железного и захватили отвал шахты имени Артема.

Украинские СМИ сообщили, что источники в руководстве действующей на Торецком направлении украинской бригады заявили, что ВСУ все еще контролируют около 20% Нью-Йорка, но оккупанты продвигаются в этом районе.

Российские "военкоры" повторили заявления, что войска РФ якобы зачистили украинские силы от Нью-Йорка, полностью захватили поселок и продвинулись в направлении Нелиповки, хотя в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Российские оккупанты недавно незначительно продвинулись к востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 20 августа, показывают, что войска РФ продвинулись в пределах юго-восточной части Гродовки.

В отчете ISW указывается, что российское продвижение через Гродовку, скорее всего, замедлится, поскольку оккупанты начнут бои в более городских районах поселения, и им может быть трудно сохранить текущий темп продвижения, в том числе дальше на запад в Мирноград и Покровск.

Аналитики объясняют, что эти города "большие и густо урбанизированные по сравнению с малыми и преимущественно сельскими населенными пунктами, которые российские войска захватили восточнее Покровска и западнее Авдеевки".

"Темп продвижения России в этом районе также будет зависеть от того, насколько хорошо укомплектованы и оснащены украинские силы, защищающие эти города", - говорится в отчете.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ также продвинулись в районе Мариновки, Николаевки и Камышевки и в направлении Новогродовки, но в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

19 и 20 августа российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Воздвиженки и Михайловки и в направлении Зеленого Поля, а также в районе Калиновки, Птичьего и Нудного.

Российские захватчики недавно продвинулись к западу от города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 18 августа, показывают, что войска РФ продвинулись в северо-западной части Красногоровки.

Российские "военкоры" утверждают, что 20 августа в Красногоровке продолжались бои.

20 августа российские оккупанты продолжали наступательные действия юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российский блогер утверждал, что путинские войска продвинулись вблизи Водяного.

19 и 20 августа продолжались бои под Константиновкой, Сладким, Водяным, Владимировкой и Угледаром.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали об обстрелах в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 20 августа.

"Южная ось"

20 августа продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

В Генштабе ВСУ сообщали, что 20 августа российские войска безуспешно атаковали севернее Работино около Новоданиловки.

Также в Генштабе ВСУ информировали, что оккупанты 20 августа безуспешно атаковали на Херсонском направлении, в том числе на левом берегу Херсонской области и на островах дельты реки Днепр.

20 августа спикер ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что российские силы пытаются отремонтировать поврежденные украинскими ударами корабли Черноморского флота РФ.

Плетенчук заявил, что украинские силы препятствуют РФ эффективно использовать российскую главную военно-морскую ремонтную базу в оккупированном Севастополе, и что для Москвы не является материально-технически жизнеспособным передавать корабли на ремонт на другие военно-морские базы, такие как Новороссийск в Краснодарском крае.

Также Плетенчук заявил, что войска РФ используют авиацию и беспилотники для разведки западного и южного побережья оккупированного Крыма вместо использования поврежденных надводных кораблей, что ухудшает боеспособность ЧФ.

По словам Плетенчука, российские силы перебросили два малых корвета типа "Каракурт", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", из Черного моря в Каспийское, чтобы угрожать украинским силам, хотя спикер ВМС ВСУ отметил, что "Калибры" уже не представляют такой же угрозы для украинских сил, как это было в начале полномасштабной войны.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 20 августа информировали, что с начала суток на фронте произошло 153 боевых столкновений.

Кроме того, в военном командовании отметили, что российские захватчики активно штурмуют на Покровском, Торецком и Лиманском направлениях в Донецкой области.