За добу на фронті відбулося понад 150 бойових зіткнень, - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнень. Росіяни активно штурмують на Покровському, Торецькому і Лиманському напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

По території України сьогодні держава-терорист завдала шість ракетних ударів із застосуванням десяти ракет, 73 авіаудари, скинувши при цьому 95 керованих авіабомб (КАБів). Крім того, загарбники задіяли для ударів 595 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські терористи дев’ять разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців. У двох локаціях ще тривають бої.

Сьогодні українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили більше ста окупантів, знищили артилерійську систему, 36 БпЛА, дві одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки, також було пошкоджено три артилерійські системи, 11 автомобілів та одиниця спецтехніки окупантів.

На Куп’янському напрямку ворог атакував позиції Сил оборони 12 разів. Біля населених пунктів Петропавлівка, Берестове, Стельмахівка, Синьківка та Степова Новоселівка, підрозділи Сил оборони відбили десять наступальних дій. Ситуація напружена, триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за день російські війська, за підтримки авіації, 18 разів атакували українських захисників у районах Макіївки, Новосадового, Греківки та Діброви. Противника зупинено.

На Сіверському напрямку ворог штурмовими діями п’ять разів намагався витіснити наших захисників із позицій в районах Виїмки та Переїзного на Сіверському напрямку. Всі атаки відбиті.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського. Триває одне боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку окупанти за підтримки авіації 23 рази атакували наші позиції біля Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька і Залізного. 22 боєзіткнення вже завершені. Бій триває поблизу Неліпівки.

На Покровському напрямку впродовж дня, агресор 62 рази атакував у районах Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та Зеленого Поля. Українські захисники вже відбили 49 атак, ще 13 боєзіткнень тривають.

За попередніми підрахунками сьогодні окупанти втратили більше 280 військовослужбовців вбитими та пораненими та чотири автомобіля знищеними. Також українські захисники завдали пошкоджень чотирьом артилерійським системам противника.

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбили дев’ять ворожих спроб атакувати наші позиції. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки та Карлівки. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку сьогодні агресор два рази намагався штурмувати передній край оборони в напрямку Водяного. Українські воїни зупинили атаку ворога, триває бій.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи двічі безуспішно намагались просунутись у напрямку Новоданилівки та поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку п’ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.