Ворог тисне на Донбасі й може готуватися до наступу на ще одному напрямку: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Повідомляється, що 22 червня українські сили здійснили контратаку на північ і північний схід від Харкова.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ нібито безуспішно контратакували поблизу Глибокого та Вовчанська.

Інший російський блогер повторив нещодавні заяви про те, що війська РФ начебто захопили й зачистили весь Вовчанський агрегатний завод і відкинули Сили оборони України на південь до річки Вовча.

21 червня український військовий оглядач заявив, що на Харківському напрямку російські окупанти наступають невеликими групами піхоти за підтримки безпілотників, артилерії та авіації та економно використовують бронетехніку.

Операція №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно просунулися на південний захід від Сватового під час боїв уздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна 22 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 червня, показують, що війська РФ просунулися на захід вздовж бурелому на північний захід від Нововодяного.

21 червня експерти ISW висловили оцінку, що російські окупанти також нещодавно просунулися на захід від Нововодяного поблизу бурелому.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що бої тривають поблизу Синьківки, біля Піщаного, Степової Новоселівки, Берестового, Стельмахівки, поблизу Андріївки та Мясожарівки, біля Греківки, Невського, Новосадового, Тернів, та в районі Серебрянського лісу 21 і 22 червня.

Операція №3 - Донецька область

22 червня російські загарбники продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, однак не було підтверджених змін лінії фронту.

Війська РФ продовжували атаки поблизу Верхньокам'янського, біля Спірного та Роздолівки, та під Виїмкою 21 і 22 червня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито захопили плацдарм на двох вулицях у східній Роздолівці та захопили три бурезахисні смуги біля Виїмки, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Російські окупанти нещодавно просунулися в межах східної частини Часового Яру.

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 червня, свідчать про те, що війська РФ нещодавно незначно просунулися в межах мікрорайону Канал.

Російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ начебто захопили Часівярський Завод гідрозалізобетону у мікрорайоні Канал, а частини 200-ї ОМСБр Ленінградського військового округу просувалися в район Калинівки.

Деякі блогери також стверджували, що ЗСУ начебто почали відступати з мікрорайону Канал, і що війська РФ перетнули невизначену ділянку каналу Сіверський Донець-Донбас.

В ISW зауважують, що не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російські окупанти також продовжували атаки поблизу Григорівки, біля Іванівського, біля Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки 21 і 22 червня.

Повідомляється, що станом на 22 червня російські загарбники захопили Шуми, але підтверджених змін лінії фронту на Торецькому напрямку не було.

21 червня українське джерело стверджувало, що війська РФ захопили Шуми і два терикони безпосередньо на північ і на захід від населеного пункту.

Російські блогери активно поширювали дані від цього українського джерела та стверджували 22 червня, що війська РФ просунулися в поля на північний схід від Шумів, увійшли в Дружбу і досягли околиць Північного.

Російський "воєнкор" розповідав, що захоплення Шумів підтримує просування військ РФ до Північного та зрештою створить умови для просування до Торецька, що дасть цьому російському угрупованню можливість підтримувати наступ або на Часів Яр на півночі, або зусилля щодо просування під Авдіївкою.

Російські окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 червня, показують, що підрозділи російської 35-ї мотострілецької бригади нещодавно захопили бурелом на північний схід від Новоолександрівки.

Російський блогер стверджував, що війська РФ провели механізовану атаку ешелону з Новоолександрівки та начебто досягли південної околиці Воздвиженки.

Один російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ ведуть бої в центрі Карлівки, тоді як інші блогери стверджували, що російські війська ведуть бої лише на околицях населеного пункту. Інший "воєнкор" казав, що війська РФ просунулися в східну Яснобродівку і в поля на південь від населеного пункту.

Однак при цьому в ISW вказують, що не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російські окупанти також продовжували атаки поблизу Калинового, Євгенівки, Сокіла, Новоселівки Першої, Новопокровського та Очеретиного 21 та 22 червня.

Війська РФ продовжували атаки на захід і південний захід від Донецька, поблизу Георгіївки та Красногорівки та поблизу Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного 21 та 22 червня.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська начебто просунулися в центрі Красногорівки, але експерти ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

22 червня війська РФ продовжили атаки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей поблизу Старомайорського та Урожайного, але без жодних підтверджених змін лінії фронту.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 22 червня повідомив, що українські війська завдали ударів по російських тилах на окупованій частині півдня України.

За словами Андрющенка, ЗСУ завдали ударів по російській базі та засобам ППО в аеропорту окупованого Маріуполя, пошкодивши 5 невстановлених одиниць російської військової техніки, і що українські посадовці досі встановлюють можливі пошкодження засобів ППО та втрати особового складу.

Крім того, Андрющенко також повідомив про удари ЗСУ по російському полігону біля Старого Криму (на північний захід від Маріуполя) і російській базі поблизу Нікольського (на північний захід від Старого Криму). Водночас аналітики ISW не спостерігали візуального підтвердження цих ударів.

"Південна вісь"

Війська РФ посилили авіаудари та наземні атаки поблизу Кам'янського (не далеко від Оріхова) 22 червня, потенційно готуючись до відновлення наступальних зусиль на цій ділянці фронту.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 22 червня російські окупанти атакували поблизу Кам’янського, а також зазначили, що загарбники випустили 36 некерованих плануючих бомб по населеному пункту, перш ніж відновити наземні атаки.

В ISW не спостерігали активних російських наземних операцій або потужних авіаударів у районі на захід від Оріхова за останній місяць, йдеться у звіті.

"Інтенсивне використання російських плануючих бомб і відновлення наземних атак свідчить про те, що російські війська можуть мати намір відновити наступальні операції в цьому районі найближчими днями", - розповіли експерти Інституту вивчення війни.

Війська РФ також продовжували наземні атаки поблизу Роботиного, біля Вербового, поблизу Малої Токмачки та Новопокровки, а також біля Нестерянки 21 і 22 червня.

Деякі "воєнкори" стверджували, що ЗСУ посилюють контратаку на напрямку Оріхів - Мала Токмача.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ нібито завдали ударів по електричній інфраструктурі в окупованій РФ західній частині Запорізької області, і використали ці удари, щоб стверджувати, що українці начебто намагаються загрожувати Запорізькій атомній електростанції.

21 і 22 червня тривали позиційні бойові дії на лівому березі Херсонської облатсі, в тому числі поблизу Кринок і на островах у заплаві річки Дніпро.

Російські джерела стверджували, що Кринки та острови дельти є "сірими" зонами.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у звіті пізно ввечері 22 червня повідомляли, що протягом доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що близько третини усіх ворожих штурмів та атаку відбулося на Покровському напрямку, а на Торецькому напрямку, де противник намагається вклинитися в оборонні позиції ЗСУ, ситуація була охарактеризована як напружена.