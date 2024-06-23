Враг давит на Донбассе и может готовиться к наступлению на еще одном направлении: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Сообщается, что 22 июня украинские силы совершили контратаку к северу и северо-востоку от Харькова.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ якобы безуспешно контратаковали вблизи Глубокого и Волчанск.

Другой российский блогер повторил недавние заявления о том, что войска РФ будто бы захватили и зачистили весь Волчанский агрегатный завод и отбросили Силы обороны Украины на юг к реке Волчья.

21 июня украинский военный обозреватель заявил, что на Харьковском направлении российские оккупанты наступают небольшими группами пехоты при поддержке беспилотников, артиллерии и авиации и экономно используют бронетехнику.

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно продвинулись юго-западнее Сватово во время боев вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная 22 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 июня, показывают, что войска РФ продвинулись к западу вдоль бурелома к северо-западу от Нововодяного.

21 июня эксперты ISW высказали оценку, что российские оккупанты также недавно продвинулись к западу от Нововодяного вблизи бурелома.

В Генштабе ВСУ сообщили, что бои продолжаются вблизи Синьковки, возле Песчаного, Степной Новоселовки, Берестового, Стельмаховки, вблизи Андреевки и Мясожаровки, возле Грековки, Невского, Новосадового, Тернов и в районе Серебрянского леса 21 и 22 июня.

Операция №3 - Донецкая область

22 июня российские захватчики продолжили наступательные действия на Северском направлении, однако не было подтверждено изменения линии фронта.

Войска РФ продолжали атаки вблизи Верхнекаменского, возле Спорного и Раздолевки и под Выемкой 21 и 22 июня.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы захватили плацдарм на двух улицах в восточной Раздоловке и захватили три бурезащитные полосы около Выемки, но в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Российские оккупанты недавно продвинулись в пределах восточной части Часового Яра.

Геолокационные кадры, опубликованные 22 июня, свидетельствуют о том, что войска РФ недавно незначительно продвинулись в пределах микрорайона Канал.

Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ будто бы захватили Часовярский Завод гидрожелезобетона в микрорайоне Канал, а части 200-й ОМСБр Ленинградского военного округа продвигались в район Калиновки.

Некоторые блогеры также утверждали, что ВСУ будто бы начали отступать из микрорайона Канал, и что войска РФ пересекли неопределенный участок канала Северский Донец-Донбасс.

В ISW отмечают, что не нашли подтверждения этих утверждений.

Российские оккупанты также продолжали атаки вблизи Григоровки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки 21 и 22 июня.

Сообщается, что на 22 июня российские захватчики захватили Шумы, но подтвержденных изменений линии фронта на Торецком направлении не было.

21 июня украинский источник утверждал, что войска РФ захватили Шумы и два террикона непосредственно к северу и западу от населенного пункта.

Российские блогеры активно распространяли данные от этого украинского источника и утверждали 22 июня, что войска РФ продвинулись в поля северо-восточнее Шумов, вошли в Дружбу и достигли окраин Северного.

Российский "военкор" рассказывал, что захват Шумов поддерживает продвижение войск РФ к Северному и в конце концов создаст условия для продвижения в Торецк, что даст этой российской группировке возможность поддерживать наступление либо на Часов Яр на севере, либо усилия по продвижению под Авдеевкой.

Российские оккупанты недавно продвинулись к северо-западу от Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 июня, показывают, что подразделения российской 35-й мотострелковой бригады недавно захватили бурелом к северо-востоку от Новоалександровки.

Российский блогер утверждал, что войска РФ провели механизированную атаку эшелона из Новоалександровки и якобы достигли южной окраины Воздвиженки.

Один российский "военкор" рассказывал, что войска РФ ведут бои в центре Карловки, в то время как другие блогеры утверждали, что российские войска ведут бои только в окрестностях населенного пункта. Другой "военкор" говорил, что войска РФ продвинулись в восточную Яснобродовку и в поля к югу от населенного пункта.

Однако при этом в ISW указывают, что не нашли подтверждения этих утверждений.

Российские оккупанты также продолжали атаки вблизи Калинового, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой, Новопокровского и Очеретино 21 и 22 июня.

Войска РФ продолжали атаки на запад и юго-запад от Донецка, вблизи Георгиевки и Красногоровки и вблизи Парасковеевки, Константиновки и Водяного 21 и 22 июня.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска вроде бы продвинулись в центре Красногоровки, но эксперты ISW не нашли подтверждения этого заявления.

22 июня войска РФ продолжили атаки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей вблизи Старомайорского и Урожайного, но без каких-либо подтвержденных изменений линии фронта.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 22 июня сообщил, что украинские войска нанесли удары по российским тылам на оккупированной части юга Украины.

По словам Андрющенко, ВСУ нанесли удары по российской базе и средствам ПВО в аэропорту оккупированного Мариуполя, повредив 5 неустановленных единиц российской военной техники, и что украинские чиновники до сих пор устанавливают возможные повреждения средств ПВО и потери личного состава.

Кроме того, Андрющенко также сообщил об ударах ВСУ по российскому полигону около Старого Крыма (к северо-западу от Мариуполя) и российской базе вблизи Никольского (к северо-западу от Старого Крыма). В то же время, аналитики ISW не наблюдали визуального подтверждения этих ударов.

"Южная ось"

Войска РФ усилили авиаудары и наземные атаки вблизи Каменского (недалеко от Орехова) 22 июня, потенциально готовясь к возобновлению наступательных усилий на этом участке фронта.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 22 июня российские оккупанты атаковали вблизи Каменского, а также отметили, что захватчики выпустили 36 неуправляемых планирующих бомб по населенному пункту, прежде чем возобновить наземные атаки.

В ISW не наблюдали активные российские наземные операции или мощные авиаудары в районе к западу от Орехова за последний месяц, говорится в отчете.

"Интенсивное использование российских планирующих бомб и восстановление наземных атак свидетельствует о том, что российские войска могут иметь намерение возобновить наступательные операции в этом районе в ближайшие дни", - рассказали эксперты Института изучения войны.

Войска РФ также продолжали наземные атаки вблизи Работино, возле Вербового, близ Малой Токмачки и Новопокровки, а также возле Нестерянки 21 и 22 июня.

Некоторые "военкоры" утверждали, что ВСУ усиливают контратаку на направление Орехов - Малая Токмача.

Российские источники утверждали, что ВСУ якобы нанесли удары по электрической инфраструктуре в оккупированной РФ западной части Запорожской области, и использовали эти удары, чтобы утверждать, что украинцы будто бы пытаются угрожать Запорожской атомной электростанции.

21 и 22 июня продолжались позиционные боевые действия на левом берегу Херсонской обл., в том числе близ Крынок и на островах в пойме реки Днепр.

Российские источники утверждали, что Крынки и дельты являются "серыми" зонами.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в отчете поздно вечером 22 июня сообщалось, что в течение суток на фронте произошло 133 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что около трети всех вражеских штурмов и атака произошло на Покровском направлении, а на Торецком направлении, где противник пытается вклиниться в оборонные позиции ВСУ, ситуация была охарактеризована как напряженная.