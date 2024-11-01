Ворог сконцентрував штурми позицій ЗСУ на трьох напрямках, - Генштаб

З початку доби 1 листопада на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. Російські загарбники найбільше тиснули на двох напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Противник завдав 3 ракетних ударів (5 ракет), 52 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 73 КАБ) та 400 ударів дронами-камікадзе. Також агресор 2926 разів обстріляв позицій наших військ.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення неподалік Вовчанська. Ворог активно застосовував авіацію та завдав п’ять авіаударів, скинувши 11 КАБів у районах населених пунктів Дергачі, Різникове, Гоптівка та Вільхуватка, також випустив чотири НАРи в районі Бочкового.

На Куп’янському напрямку противник п'ять разів атакував укріплення Сил оборони. На цей час чотири боєзіткнення в районах Петропавлівки, Лозової, Кругляківки та Загризового завершилися, ще одна атака триває.

На Лиманському напрямку за день російські війська 14 разів штурмували позиції українських захисників у районах Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки, Макіївки, Тернів і в Серебрянському лісі. Всі атаки противника відбито.

На Краматорському напрямку завершились невдачею три спроби загарбників просунутися вперед біля Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні три рази штурмували в районах Торецька та Щербинівки. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація біля Торецька, Костянтинівки та Петрівки. Продовжується бойові дії у одній локації.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог загалом здійснив 36 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Сухої Балки, Сухого Яру, Миролюбівки, Миколаївки, Лисівки, Крутого Яру, Новогродівки та Селидового. Сім боєзіткнень на напрямку ще тривають. Противник застосовував авіаційні засоби ураження по районах населених пунктів Миролюбівка, Олександропіль, Стара Миколаївка.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 115 та поранили 192 окупанта. Знищено дві бойових броньованих машини, один танк, один автомобіль та один багі.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 48 боєзіткнень. Атаки противника відбивались нашими воїнами в районах Острівського, Ільїнки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки. Окупанти скидали КАБи біля Курахового та Дальнього.

На Времівському напрямку ворог двічі намагався прорватися до Трудового, але на заваді цьому стали наші мужні захисники.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.