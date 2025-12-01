Враг штурмует на 9 направлениях, более 170 боев за сутки: Генштаб обновил карты фронта

На фронте в течение суток с 30 ноября по 1 декабря произошло 171 боевое столкновение. Российские оккупанты атакуют на 9 направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес 56 авиационных ударов, сбросив 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4309 обстрелов, в том числе 93 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6062 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Тихое Днепропетровской области; Гуляйполе, Железнодорожное, Луговское, Косовцево, Веселянка, Лукьяновское, Григоровское Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Сиутация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес 8 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые авиационные бомбы, совершил 178 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Синельниково.



На Купянском направлении вчера противник наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Коровиного Яра.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 12 наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Дроновка, Серебрянка и Северск.

На Краматорском направлении за минувшие сутки наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах Александро-Шультино, Константиновки, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Покровск, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Балаган, Филиал и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Белицкое, Сергеевка, Дорожное, Ровно, Гришино, Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Сосновка, Степное, Вишневое, Рыбное, Привольное, Вербовое, Егоровка и Злагода.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили девять вражеских попыток продвинуться вперед в направлениях Прилук, Варваровки, Гуляйполя и в районах Сладкого и Успеновки.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста - успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.