ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Враг штурмует на 9 направлениях, более 170 боев за сутки: Генштаб обновил карты фронта

Понедельник 01 декабря 2025 09:11
UA EN RU
Враг штурмует на 9 направлениях, более 170 боев за сутки: Генштаб обновил карты фронта Фото: украинские военные на фронте (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

На фронте в течение суток с 30 ноября по 1 декабря произошло 171 боевое столкновение. Российские оккупанты атакуют на 9 направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес 56 авиационных ударов, сбросив 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4309 обстрелов, в том числе 93 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6062 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Тихое Днепропетровской области; Гуляйполе, Железнодорожное, Луговское, Косовцево, Веселянка, Лукьяновское, Григоровское Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Сиутация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес 8 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые авиационные бомбы, совершил 178 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

На Купянском направлении вчера противник наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Коровиного Яра.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 12 наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Дроновка, Серебрянка и Северск.

На Краматорском направлении за минувшие сутки наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах Александро-Шультино, Константиновки, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Покровск, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Балаган, Филиал и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Белицкое, Сергеевка, Дорожное, Ровно, Гришино, Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Сосновка, Степное, Вишневое, Рыбное, Привольное, Вербовое, Егоровка и Злагода.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили девять вражеских попыток продвинуться вперед в направлениях Прилук, Варваровки, Гуляйполя и в районах Сладкого и Успеновки.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста - успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери России

Украинские защитники продолжают наносить российским войскам значительные потери как в живой силе, так и в технике, системно ослабляя наступательные возможности оккупантов в тыловых районах.

За минувшие сутки потери врага достигли около 1060 солдат.

Также ВСУ обезвредили танк, шесть боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 239 беспилотных летательных аппаратов и 71 единицу автомобильной техники оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине Война России против Украины
Новости
Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник
Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит