Ворог щодня використовує боєприпаси з отруйними речовинами, - Сили оборони

Російські війська активно застосовують проти українських захисників боєприпаси з отруйними речовинами. За словами військових, це відбувається щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у зоні відповідальності "Таврії" використання безпілотників уже зрівнялося з артилерією за кількістю застосувань. Різниця полягає у тому, що дрон може скинути один снаряд, а артилерія вистрілює відразу декілька.

"Щодня противник застосовує боєприпаси з отруйними речовинами. З 536 боєприпасів, які вчора були скинуті з коптерів, 11 були з отруйними речовинами", - заявив речник.

Лиховій зазначив, що інформація про застосування хімічної зброї передається Силам підтримки, які досліджують кожен такий випадок. Потім ця інформація передається міжнародним організаціям.