Ворог щодня використовує боєприпаси з отруйними речовинами, - Сили оборони
Російські війська активно застосовують проти українських захисників боєприпаси з отруйними речовинами. За словами військових, це відбувається щодня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що у зоні відповідальності "Таврії" використання безпілотників уже зрівнялося з артилерією за кількістю застосувань. Різниця полягає у тому, що дрон може скинути один снаряд, а артилерія вистрілює відразу декілька.
"Щодня противник застосовує боєприпаси з отруйними речовинами. З 536 боєприпасів, які вчора були скинуті з коптерів, 11 були з отруйними речовинами", - заявив речник.
Лиховій зазначив, що інформація про застосування хімічної зброї передається Силам підтримки, які досліджують кожен такий випадок. Потім ця інформація передається міжнародним організаціям.
Ситуація на передовій
Російські війська з зими продовжують тиснути на фронті. Загарбники намагаються протиснути оборону ЗСУ на Харківському, Торецьку, Лиманському та інших напрямках. Проте найважча ситуація залишається у районі Покровська.
Як зазначав президент Володимир Зеленський, росіянам вже не вдасться захопити Харків, але ворог змінив пріоритет. Тепер, за словами глави держави, окупанти зосередилися на Покровському напрямку.
Нагадаємо, що 6 серпня у Курській області РФ почалися бойові дії. Україна офіційно не підтверджує наступ і не коментує ситуацію. Більше про те, що відбувається у прикордонних районах Росії - у матеріалі РБК-Україна.
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