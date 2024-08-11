ua en ru
Нд, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ворог щодня використовує боєприпаси з отруйними речовинами, - Сили оборони

Україна , Неділя 11 серпня 2024 15:10
UA EN RU
Ворог щодня використовує боєприпаси з отруйними речовинами, - Сили оборони Фото: ворог щодня використовує проти ЗСУ боєприпаси з отруйними речовинами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська активно застосовують проти українських захисників боєприпаси з отруйними речовинами. За словами військових, це відбувається щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у зоні відповідальності "Таврії" використання безпілотників уже зрівнялося з артилерією за кількістю застосувань. Різниця полягає у тому, що дрон може скинути один снаряд, а артилерія вистрілює відразу декілька.

"Щодня противник застосовує боєприпаси з отруйними речовинами. З 536 боєприпасів, які вчора були скинуті з коптерів, 11 були з отруйними речовинами", - заявив речник.

Лиховій зазначив, що інформація про застосування хімічної зброї передається Силам підтримки, які досліджують кожен такий випадок. Потім ця інформація передається міжнародним організаціям.

Ситуація на передовій

Російські війська з зими продовжують тиснути на фронті. Загарбники намагаються протиснути оборону ЗСУ на Харківському, Торецьку, Лиманському та інших напрямках. Проте найважча ситуація залишається у районі Покровська.

Як зазначав президент Володимир Зеленський, росіянам вже не вдасться захопити Харків, але ворог змінив пріоритет. Тепер, за словами глави держави, окупанти зосередилися на Покровському напрямку.

Нагадаємо, що 6 серпня у Курській області РФ почалися бойові дії. Україна офіційно не підтверджує наступ і не коментує ситуацію. Більше про те, що відбувається у прикордонних районах Росії - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Не долітають та розвалюються в повітрі. Що відомо про ракети з КНДР, якими РФ бомбить Україну
Не долітають та розвалюються в повітрі. Що відомо про ракети з КНДР, якими РФ бомбить Україну
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців