Враг каждый день использует боеприпасы с ядовитыми веществами, - Силы обороны

Российские войска активно применяют против украинских защитников боеприпасы с ядовитыми веществами. По словам военных, это происходит каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лыховия в эфире телемарафона.

Он отметил, что в зоне ответственности "Таврии" использование беспилотников уже сравнялось с артиллерией по количеству применений. Разница состоит в том, что дрон может сбросить один снаряд, а артиллерия выстреливает сразу несколько.

"Ежедневно противник применяет боеприпасы с ядовитыми веществами. Из 536 боеприпасов, которые вчера были сброшены с коптеров, 11 были с ядовитыми веществами", - заявил спикер.

Лыховий отметил, что информация о применении химического оружия передается Силам поддержки, которые исследуют каждый подобный случай. Затем эта информация передается международным организациям.