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Ворог розглядає Запорізький напрямок як "перспективний", має дедлайни, - Братчук

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російське військове керівництво поставило своєму окупаційному контингенту в Україні завдання щодо просування у Запорізькій області на кількох напрямках. Також Кремль вважає цей відрізок фронту "перспективним".

Про це заявив представник Української добровольчої армії "Південь" та речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Ми - Україна".

За його словами, йдеться про Роботинський та Времівський плацдарми, де ворог намагається повернути позиції, раніше втрачені під час контрнаступальних дій Сил оборони України минулого року.

Братчук зазначив, що саме за цими двома напрямками відбуваються "найбільш активні бойові дії".

Також у Запорізькій області спостерігається поступове посилення підрозділів окупантів.

Говорячи про бої в регіоні, речник УДА "Південь" пояснив, що це дії малих штурмових груп противника, а також "механізована компонента та авіація - їх козирна карта".

"У ворога є просування по локації Урожайне. Щодо Роботиного - це сіра зона. І бачимо зусилля ворога у просуваннях до Водяного і Старомайорського, але інтенсивність цих наступів трохи спала", - розповів він.

Нагадаємо, днями речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що війська РФ поповнюють свій особовий склад у Запорізькій області. За його словами, зараз там фіксується понад 90 тисяч загарбників, при цьому загрози наступу на цьому напрямку немає.

Додамо, ще в середині липня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) фіксували просування російських окупантів на півночі Урожайного, про нібито захоплення якого раніше заявляли в Росії.

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Запорізька областьВійна в Україні