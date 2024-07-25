Ворог розглядає Запорізький напрямок як "перспективний", має дедлайни, - Братчук

За його словами, йдеться про Роботинський та Времівський плацдарми, де ворог намагається повернути позиції, раніше втрачені під час контрнаступальних дій Сил оборони України минулого року.

Братчук зазначив, що саме за цими двома напрямками відбуваються "найбільш активні бойові дії".

Також у Запорізькій області спостерігається поступове посилення підрозділів окупантів.

Говорячи про бої в регіоні, речник УДА "Південь" пояснив, що це дії малих штурмових груп противника, а також "механізована компонента та авіація - їх козирна карта".

"У ворога є просування по локації Урожайне. Щодо Роботиного - це сіра зона. І бачимо зусилля ворога у просуваннях до Водяного і Старомайорського, але інтенсивність цих наступів трохи спала", - розповів він.