РФ просунулася на півночі Урожайного і ще на двох напрямках, українці теж ідуть вперед: карти ISW
Війська РФ просунулися на півночі Урожайного Донецької області, про захоплення якого повідомляли росіяни. Також окупанти просунулися під Авдіївкою і Торецьком, українські захисники просунулися на Куп’янському напрямку і в Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Схід України. Операція №1 - Харківська область
13 липня російські війська продовжували наземні атаки на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було.
12 і 13 липня тривали бої на північ від Харкова біля Глибокого та Липців і на північний схід від Харкова біля Стариці, Вовчанська та Тихого.
Операція №2 - Луганська область
Українські сили нещодавно просунулися уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 12 і 13 липня. Геолоковані кадри, опубліковані 12 липня, показують, що українські сили просунулися в лісовій зоні на захід від Лиману Першого і на схід від Берестового.
Додаткові геолоковані кадри, опубліковані 12 і 13 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах південної Макіївки і на південний схід від населеного пункту.
Операція №3 - Донецька область
13 липня російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.
Також російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.
12 і 13 липня російські війська продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, на північ від Часового Яру в районі Григорівки, на схід від Часового Яру в районі Іванівського, на південний схід від Часового Яру в районі Андріївки та Кліщіївки.
Російські війська нещодавно підтвердили просування поблизу Торецька. Геолоковані кадри, опубліковані 13 липня, показують, що окупанти нещодавно просунулися вздовж вулиці Першотравневої в районі Залізного (на південний схід від Торецька).
Російські війська нещодавно просунулися поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 липня, показують, що окупанти просунулися в межах східної Євгенівки (на північний захід від Авдіївки) і на південний схід від Новоселівки Першої (на північний захід від Авдіївки).
Повідомляється, що українські сили просунулися в західній Запорізькій області на тлі продовження російських наземних атак у цьому районі 12 і 13 липня. Російський блогер стверджував, що українські сили захопили кілька лісових масивів на північ від Дорожнянки (на південь від Гуляйполя).
Російський мілблогер заявив, що 13 липня війська РФ продовжили штурм островів у дельті річки Дніпро. Російські війська завдали кількох плануючих бомбових ударів по українських позиціях на західному (правому) березі Херсонської області.
Нагадаємо, про захоплення росіянами Урожайного повідомив також проект DeepState.
Генштаб повідомляв, що 13 липня росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку.
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