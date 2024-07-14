РФ просунулася на півночі Урожайного і ще на двох напрямках, українці теж ідуть вперед: карти ISW

Війська РФ просунулися на півночі Урожайного Донецької області, про захоплення якого повідомляли росіяни. Також окупанти просунулися під Авдіївкою і Торецьком, українські захисники просунулися на Куп’янському напрямку і в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

13 липня російські війська продовжували наземні атаки на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

12 і 13 липня тривали бої на північ від Харкова біля Глибокого та Липців і на північний схід від Харкова біля Стариці, Вовчанська та Тихого.

Операція №2 - Луганська область

Українські сили нещодавно просунулися уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 12 і 13 липня. Геолоковані кадри, опубліковані 12 липня, показують, що українські сили просунулися в лісовій зоні на захід від Лиману Першого і на схід від Берестового.

Додаткові геолоковані кадри, опубліковані 12 і 13 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах південної Макіївки і на південний схід від населеного пункту.

Операція №3 - Донецька область

13 липня російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Також російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

12 і 13 липня російські війська продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, на північ від Часового Яру в районі Григорівки, на схід від Часового Яру в районі Іванівського, на південний схід від Часового Яру в районі Андріївки та Кліщіївки.

Російські війська нещодавно підтвердили просування поблизу Торецька. Геолоковані кадри, опубліковані 13 липня, показують, що окупанти нещодавно просунулися вздовж вулиці Першотравневої в районі Залізного (на південний схід від Торецька).

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 липня, показують, що окупанти просунулися в межах східної Євгенівки (на північний захід від Авдіївки) і на південний схід від Новоселівки Першої (на північний захід від Авдіївки).

Повідомляється, що українські сили просунулися в західній Запорізькій області на тлі продовження російських наземних атак у цьому районі 12 і 13 липня. Російський блогер стверджував, що українські сили захопили кілька лісових масивів на північ від Дорожнянки (на південь від Гуляйполя).