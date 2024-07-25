Враг рассматривает Запорожское направление как "перспективное", имеет дедлайны, - Братчук

Российское военное руководство поставило своему оккупационному контингенту в Украине задачу по продвижению в Запорожской области на нескольких направлениях. Также Кремль считает этот участок фронта "перспективным".
Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Мы - Украина".
По его словам, речь идет о Работинском и Времивском плацдармах, где враг пытается вернуть позиции, ранее потерянные во время контрнаступательных действий Сил обороны Украины в прошлом году.
Братчук отметил, что именно на этих двух направлениях происходят "наиболее активные боевые действия".
Также в Запорожской области наблюдается постепенное усиление подразделений оккупантов.
Говоря о боях в регионе, спикер УДА "Юг" объяснил, что это действия малых штурмовых групп противника, а также "механизированная компонента и авиация - их козырная карта".
"У врага есть продвижение по локации Урожайное. Что касается Работино - это серая зона. И видим усилия врага в продвижениях к Водяному и Старомайорскому, но интенсивность этих наступлений немного спала", - рассказал он.
Напомним, на днях спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал, что войска РФ пополняют свой личный состав в Запорожской области. По его словам, сейчас там фиксируется более 90 тысяч захватчиков, при этом угрозы наступления на этом направлении нет.
Добавим, еще в середине июля аналитики Институт изучения войны (ISW) фиксировали продвижение российских оккупантов на севере Урожайного, о якобы захвате которого ранее заявляли в России.
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