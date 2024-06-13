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Ворог проявляє активність на трьох напрямках. Генштаб описав ситуацію на фронті

Четвер 13 червня 2024 15:39
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Ворог проявляє активність на трьох напрямках. Генштаб описав ситуацію на фронті Фото: ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Від початку доби, 13 червня, на лінії фронту зафіксовано 41 боєзіткнення. Ворог не полишає спроб протиснути оборону на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Наразі ворог найбільшу активність проявляє на Курахівському, Покровському та Краматорському напрямках.

Ситуація на напрямках

На Куп'янському напрямку росіяни намагаються нав’язати ініціативу поблизу Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Берестового. Наразі продовжуються три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку триває бій неподалік Греківки

На Краматорському напрямку ворог вже сім разів атакував. Відбито п’ять штурмових дій противника. Наразі тривають боєзіткнення поблизу Нового та Андріївки.

На Покровському напрямку ворог не полишає наміру протиснути нашу оборону. Бої тривають в районах Новоолександрівки, Калинового та Новоселівки Першої. На даний час наші оборонці відбили тут шість ворожих атак, ще дві - тривають.

На Курахівському напрямку гарячо. Відбито чотири штурмові дії ворога. Ще сім боєзіткнень тривають поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони поблизу Кринок.

"На решті напрямків обстановка без особливих змін", - додає Генштаб.

Ситуація на фронті

Як розповідали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ворог дедалі частіше використовує новобранців із Сербії, Куби та африканських країн для війни проти України.

Також, згідно з даними Генштабу, протягом минулої доби українські бійці знищили ще 980 одиниць особового складу Росії.

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